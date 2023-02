Der Weg zum besten Familienbetrieb

(c) Günther Peroutka

Wir suchen Österreichs beste Familienunternehmen – die Sieger werden im Mai gekürt. (c) Günther Peroutka

Familienunternehmen sind Herz und Seele unserer Wirtschaft. Die Besten der Besten zeichnen wir zum 23. Mal aus. Sie sind erfolgreich? Dann machen Sie mit!

Familienunternehmen sind speziell – und sie sind überdurchschnittlich, und fast alles, was sie tun und leisten, ist nachhaltig. Das macht sie erfolgreich. Das gibt der Wirtschaft und dem Standort Österreich Stabilität, besonders in turbulenten Konjunkturzeiten. Familienbetriebe sind verlässlich und als Arbeitgeber beliebt und gesucht.







Diese Wertschätzung für die Leistungen der Familienunternehmen wird Jahr für Jahr beim Wettbewerb um die besten Familienunternehmen sichtbar. Seit nunmehr 23 Jahren werden Österreichs beste Familienunternehmen gekürt – von der „Presse“ gemeinsam mit den Partnern Bankhaus Spängler, BDO und der Österreichischen Notariatskammer. Es ist eine renommierte Auszeichnung, die heuer wieder im Mai vergeben wird.

Wie kann man teilnehmen?

Wenn Sie ein erfolgreiches Familienunternehmen leiten und dabei sein wollen, so melden Sie Ihr Unternehmen online auf DiePresse. com/fam23 an. In wenigen Klicks ist die Teilnahme gemacht. Nebst den Angaben zum Unternehmen mit einer Kurzbeschreibung zum Tätigkeitsbereich gilt es, die Umsätze und Beschäftigtenzahl der vergangenen drei Geschäftsjahre anzugeben (2020 bis 2022). Weiters ist anzukreuzen, ob das Betriebsergebnis positiv oder negativ ausgefallen ist. Das war es schon.

Anmelden bis 24. März

Alle Einreichungen, die bis einschließlich 24. März einlangen, werden auf Vollständigkeit geprüft und der Fachjury vorgelegt, die in einem zweistufigen Verfahren – in dem es einerseits um die Zahlenperformance und andererseits um viele weiche Faktoren geht, das heißt zum Beispiel, wie sicher und zukunftsfit die Familienbetriebe aufgestellt sind – entscheidet.

Ermittelt wird schließlich für jedes Bundesland im immer enger werdenden Finale der Sieger. Aus diesen neun Bundeslandsiegern kürt die Jury – als Primus inter Pares – den Österreich-Sieger. Alle Gewinner werden dann im Mai in Wien bei einer großen Gala ausgezeichnet.

„Die Leistungen von Familienunternehmen für die Gesellschaft und noch viel mehr für die Wirtschaft sind herausragend. Und deshalb müssen sie auch ins Scheinwerferlicht.“

„Familienunternehmen zeichnen sich durch langfristiges Denken aus, nicht durch kurzfristige Erfolgsmaximierung. Sie sind Garant für Nachhaltigkeit und Solidität.“ - Andreas Thürridl, Partner und Teil der Geschäftsführung bei BDO

„Familienunternehmen bilden das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft und zeichnen sich durch eine besondere Flexibilität und damit Dynamik aus.“ - Michael Umfahrer, Präsident Österreichische Notariatskammer