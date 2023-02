Der Wettbewerb geht in die heiße Phase

Nur mehr bis 2. April haben Unternehmer die Möglichkeit, die Fachexperten ihrer Wahl beim Wettbewerb „Steuerberater:in des Jahres 2023“ zu nominieren.

E in Zitat mit Geschichte: „Bei den heutigen Steuersätzen kommt der Steuerpflichtige nicht umhin, im Staat eine Art von Kompagnon zu erblicken. Von einem solchen erwartet er, dass er sich nicht betrügen lässt, aber auch, dass er kaufmännische Wendigkeit und verständnisvolle Großzügigkeit besitzt.“ Diese Worte haben heute noch Gültigkeit, auch wenn sie schon Jahrzehnte alt sind: Sie stammen aus dem Jahr 1952, aus den ersten Vorschlägen des Fachsenats für Steuerrecht innerhalb der Kammer der Wirtschaftstreuhänder zur Reform der Steuergesetzgebung.

Inzwischen heißt diese Organisation Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (KSW) und in Österreich gibt es nicht einige Hundert, sondern mehr als 7000 Steuerberaterinnen und Steuerberater – doch noch immer wird von Unternehmen oft die fehlende Wendigkeit und Großzügigkeit der Finanz bemängelt. Und noch immer ist eine umfassende Steuerreform mit einer deutlichen Entlastung der größte Wunsch der Wirtschaft sowie der Steuerexpertinnen und Steuerexperten Österreichs.

Hoher Beratungsaufwand

Denn seit vielen Jahrzehnten ist Österreich unverändert unter den Ländern mit der höchsten Steuerquote weltweit zu finden – ein Fakt, an dem auch die von Steuerberaterinnen und Steuerberatern viele Jahre lang geforderte und im Vorjahr endlich umgesetzte Abschaffung der kalten Progression wohl nur wenig zum Besseren ändern wird. Denn innerhalb der führenden Wirtschaftsnationen der OECD liegt Österreich mit 47,8 Prozent Steuern- und Abgabenquote bereits auf Platz drei, während alle 28 OECD-Mitgliedsländer im Schnitt auf 34,6 Prozent kommen.

Dieser Wert betrifft dabei nicht einmal die komplette Steuerlast, sondern repräsentiert die Differenz zwischen den Arbeitskosten des Arbeitgebers und dem Nettoverdienst, der dem Arbeitnehmer nach Abzug von Steuern und Abgaben bleibt. Doch selbst die OECD-Zahlen zeigen bereits klar, warum der steuerliche Beratungsaufwand gerade für Unternehmerinnen, Unternehmer, Freiberuflerinnen und Freiberufler besonders hoch ist.

Einfache Nominierung

Entlastung kann der Trend zur Digitalisierung bringen: Digitale Lösungen boomen und ohne die vielfäl-tigen Vorteile der neuen Technologien wäre eine hochwertige Beratung heute in der Praxis undenkbar. Doch auch im Zeitalter der Digitalisierung bleibt Steuerberatung stets ein „people business“, wo individuelle Beratung und Handschlagqualität zählen.

Auch beim Wettbewerb „Steuerberater: in des Jahres“ von IFA, dem Manager für direkte Immobilieninvestments, „Die Presse“ und Kooperationspartner LexisNexis wurde die Nominierung inzwischen voll digitalisiert und erfolgt ausschließlich online: Noch bis Sonntag, den 2. April haben Unternehmerinnen, Unternehmer, Freiberuflerinnen und Freiberufler mit einer gültigen UIDNummer die Möglichkeit, Nominierungen beim Award abzugeben und die Expertinnen und Experten ihrer Wahl in der Kategorie „Allrounder regional“ pro Bundesland sowie in den sieben Fachkategorien (Immobilien- und Bauwirtschaft, Freie Berufe, Kleine und mittlere Unternehmen, Private Clients, Umgründungen, Internationales und Konzernsteuerrecht sowie Tourismus und Hotellerie) zu nominieren.

Während in den einzelnen Bundesländern automatisch die Expertin oder der Experte mit den meisten Stimmen den Award mit nach Hause nehmen darf, werden in den anderen Kategorien die Namen der fünf Meistgenannten einer Fachjury vorgelegt, um die Sieger zu ermitteln. Die Awards werden im Rahmen einer feierlichen Gala in den Wiener Sofiensälen überreicht – zum neunten Mal in Folge. Online-Nominierungen bis 2. April unter: https://steuerberateraward.ifa.at/