Was Chinas Zwölf-Punkte-Plan für die Ukraine bedeutet

Beitrag zum Frieden oder scheinheiliger Vorschlag? Peking hat zwölf Punkte zur „Lösung der Ukraine-Krise“ vorgelegt, von denen keiner im Kreml bitter aufstoßen dürfte. Hinter den Kulissen liefen bereits Verhandlungen über Waffenlieferungen.

Der Titel des von Peking groß angekündigten Dokuments weckte hohe Erwartungen: Am Freitag stellte die chinesische Regierung ihre Position „zur politischen Lösung der Ukraine-Krise“ vor. In Europa dürfte das Dokument mit seinen zwölf Punkten hingegen Ernüchterung auslösen: Nichts am diplomatischen Vorstoß der Volksrepublik signalisiert auch nur im Geringsten eine Abkehr ihrer bisherigen Position, die von Experten als „pro-russische Neutralität“ beschreiben wird – wobei die Betonung vor allem auf dem Präfix liegt.

Im Kern des Papiers steht ein eher vager Aufruf zum Waffenstillstand: „Dialog und Verhandlungen sind die einzig machbare Lösung für die Ukraine-Krise. Alle Parteien sollten Russland und die Ukraine unterstützen, in die gleiche Richtung zu arbeiten und letztendlich einen umfassenden Waffenstillstand zu erreichen“. Ob dieser darauf beruht, die derzeitigen Landesgrenzen anzuerkennen, bleibt offen.