Kärntner können schon heute über neuen Landtag entscheiden

Der Vorwahltag ist eine von mehreren Möglichkeiten für die 428.929 Wahlberechtigten, ihre Stimme abzugeben. Acht Listen treten landesweit an.

Mit trübem Wetter hat der Freitag, der Vorwahltag für die Kärntner Landtagswahl am 5. März, begonnen. In allen 132 Gemeinden musste zumindest ein Wahllokal für mindestens zwei Stunden geöffnet sein, wobei davon die Zeit von 18.00 bis 19.00 Uhr umfasst sein muss. Der Vorwahltag ist eine von mehreren Möglichkeiten für die 428.929 Wahlberechtigten, ihre Stimme abzugeben. Wahlschluss ist am 5. März um 16.00 Uhr. Danach werden die Ergebnisse veröffentlicht.

In der Landeshauptstadt Klagenfurt waren acht Wahllokale von 10.00 bis 19.00 Uhr geöffnet, darunter das Rathaus am Neuen Platz. Eine Wahlkarte ist für eine Stimmabgabe am Vorwahltag nicht nötig, lediglich ein amtlicher Lichtbildausweis. Außerdem soll die per Post zugestellte Wahlinformationskarte mitgebracht werden, sie erleichtert die Abwicklung. Das Wählerverzeichnis wird digital geführt, Bürgerinnen und Bürger können sich am Vorwahltag das Wahllokal daher aussuchen.

Acht Listen treten landesweit an. Die SPÖ kratzte bei der letzten Wahl 2018 an der absoluten Mehrheit. Für den roten Spitzenkandidaten Peter Kaiser geht es um die dritte Amtszeit als Landeshauptmann. Die schon bisher im Landtag vertretenen Parteien FPÖ, ÖVP und Team Kärnten wollen ihre Stimmanteile ausbauen. Für die Grünen geht es um den Wiedereinzug in den Landtag, nachdem sie 2018 an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterten. Zusätzlich zu den NEOS, die hoffen, erstmalig in den Kärntner Landtag einzuziehen, treten landesweit die MFG-Abspaltung Vision Österreich und das Bündnis für Kärnten an. KPÖ und Liste Stark treten nur in einzelnen Wahlkreisen an.

(APA)