Für wen eine Wachsschicht die Welt bedeutet

Ohne optimales Skiservice läuft bei der WM in Planica gar nichts. Die Zeiten, in denen in dunklen Kellern geschliffen und gebügelt wurde, sind vorbei – in der Gegenwart gelingt dieses Handwerk auch beim ÖSV in einem Truck. Ein exklusiver Besuch.

Planica. Gegenüber des Langlaufstadions auf dem WM-Gelände in Planica stehen dicht aneinandergereiht und eng geparkt viele LKW. Die Szenerie dieses Serviceparks mutet an wie im Fahrerlager der Formel 1: je größer die Mannschaft desto prunkvoller das Gefährt. Dass alle haargenaue Parkpositionen haben und sehr viele Ordner in diesem Fuhrpark umherschwirren, passt in dieses Bild. Norwegens Wachs-Truck gleicht fast einem Raumschiff, er ist nach allen Seiten hin ausfahrbar. Allein bei den Langläufern sind 20 Mann im Einsatz, die spezialisiert Skier für Klassik- oder Skating-Rennen herrichten. Auch der finnische LKW beeindruckt: er ist gar zweistöckig.

Zu Saisonbeginn hat der ÖSV nachgerüstet. Die Kombinierer um Johannes Lamparter (heute im Normalschanzenbewerb unterwegs ab 10 Uhr, live ORF1) haben jetzt auch so einen Service-Truck. 20 Tonnen schwer, 14 Meter lang – es ist eine mobile Werkstatt für 400 Paar Langlaufski.