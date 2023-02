Zum größten Vulkan Europas

Sizilien: Höhepunkte zwischen Catania und Palermo

Von Wien geht es nach Catania, in die zweitgrößte Stadt der Insel. Nach dem Transfer in das Hotel Main Palace in Roccalumera, haben die Reisenden Zeit für erste eigene Aktivitäten. Am nächsten Tag steht Syrakus auf dem Programm. In antiker Zeit hatte die Stadt eine 27 Kilometer lange Mauer, zu sehen sind heute noch das römische Amphitheater, eines der größten des Imperium Romanum, und der größte Opferaltar der Antike. Durch das Landesinnere folgt am dritten Tag die Fahrt zur Villa del Casale in Piazza Armerina. Der luxuriöse Landsitz ist mit prachtvollen Wand- und Fußbodenmosaiken ausgestattet: Jagdszenen und erotischen Darstellungen. In Agrigent zeugen zahlreiche gut erhaltene Tempel vom erlesenen Geschmack der Griechen, der Concordia-Tempel beispielsweise gilt als der am besten erhaltene dorische Tempel der Welt. Selinunt, Station des vierten Tages, gilt mit seinen zahlreichen Tempelruinen als eine der faszinierendsten antiken Stätten der Welt. Am späten Nachmittag Ankunft in Palermo, Siziliens Hauptstadt. Palermo breitet sich zu Füßen des Monte Pellegrino aus. Prägend für das Stadtbild war neben der Antike die Barockzeit. Zu sehen ist dies beim ausführlichen Stadtspaziergang, der zum Normannenpalast mit der herrlich geschmückten Cappella Palatina, zur Kathedrale mit den Kaisergräbern und zum Dom von Monreale führt.

Von Palermo geht es nach Cefalù. Auf der zentralen Piazza befindet sich die mächtige Kathedrale mit ihren riesigen Zwillingstürmen und dem wuchtigen Portal. Der Ätna ist der größte noch aktive Vulkan Europas. Die griechische Mythologie bestimmte den Ätna zum Sitz des Gottes Hephaistos, von oben hat man einen herrlichen Ausblick. Über Taormina, malerisch an der Küste gelegen, einst Treffpunkt von Königen, geht es über Catania zurück nach Wien.

Der Concordia-Tempel in Agrigent ist der am besten erhaltene dorische Tempel der Welt. (c) Shutterstock / Kyle Kephart (Kyle Kephart)

Ruefa Reisen

Information TERMINE & PREISE: 01. 04. – 08. 04. 2023p. P. 1398 €

27. 05. – 03. 06. 2023p. P. 1398 €

09. 09. – 16. 09. 2023p. P. 1398 €

Einzelzimmerzuschlag 255 €

Kleingruppenzuschlag (12–19 P.) 149 € 12 bis maximal 26 Personen

Buchungscode [PCTASI23] INKLUDIERTE LEISTUNGEN: Linienflüge Wien – Catania – Wien (Austrian Airlines)

Flughafen- & Sicherheitsgebühren (dzt. ca. € 168,-)

Transfers/Rundreise im modernenReisebus

sieben Übernachtungen in gutenHotels (Kat. 4*)

Halbpension

Besichtigungsprogramm und Eintritte laut Reiseverlauf und Programm

Informationsmaterial & Reiseliteratur (ein Exemplar/Zimmer)

Quietvox-Kopfhörer (tageweise/ab 20 Teilnehmern)

Teilweise örtliche deutschsprachige Stadtführer

Qualifizierte Studienreiseleitung: Dr. Maria Palumeri (Änderungen vorbehalten!) REISEVERLAUF: 1. Tag: Wien – Catania

2. Tag: Syrakus & Catania

3. Tag: Villa del Casale & die Tempel von Agrigent

4. Tag: Selinunt & Segesta

5. Tag: Palermo & Monreale

6. Tag: Cefalù & Nordküste

7. Tag: Ätna & Taormina, Auffahrt auf den Vulkan Ätna

8. Tag: Rückreise nach Wien