Italienische Traumlandschaft

Italien: Toskana mit Muße erleben

Die Reise beginnt mit einer Besichtigung der charmanten Stadt Bologna. Am späten Nachmittag erfolgt der Transfer ins Hotel in Montecatini Terme. Mit dem Zug geht es an Tag zwei nach Florenz, wo ein ausführlicher Stadtrundgang auf dem Programm steht. Zu bewundern gibt es unter anderem das Baptisterium San Giovanni (Außenbesichtigung) und den Dom mit der weltberühmten Kuppel von Brunelleschi. Sehenswert ist außerdem Giottos Glockenturm, der bunt über die Piazza leuchtet. Tag drei führt nach San Gimignano. In der Bergstadt wird das mittelalterliche Stadtbild durch die gut erhaltenen Geschlechtertürme geprägt.

Im Mittelpunkt des vierten Reisetages stehen die Städte Pisa und Lucca. Pisa zählte einst zu den führenden Seemächten des Mittelmeers. Die stolzen Bürger trugen dem Rechnung und ließen an der Piazza dei Miracoli einen prächtigen Dom, ein Baptisterium und den „Campanile“ errichten. Bereits während der Bauphase wurde der Campanile zum „schiefen Turm“, denn wie die gesamte Stadt steht er auf Schwemmland. Noch einmal geht es mit dem Zug nach Florenz, dieses Mal wartet ein Besuch der weltberühmten Gemäldegalerie der Uffizien – dank Reservierung ohne Warteschlange. Im Rahmen einer Sonderführung können ausgewählte Meisterwerke von

Michelangelo, Botticelli und anderen Renaissancemalern bewundert werden.

Tag sechs widmet sich der Ortschaft Siena, welche den mittelalterlichen Charakter der italienischen Gotik erhalten hat. Ausgehend von der Piazza del Campo werden sämtliche kulturellen Schätze erkundet. Mit dem Besuch der mittelalterlichen Städte Montepulciano und Pienza neigt sich die Reise allmählich dem Ende zu. Es geht über Bologna wieder zurück nach Wien.

Die Bergstadt San Gimignano ist durch die gut erhaltenen Geschlechtertürme geprägt. (c) Shutterstock / Catarina Belova (Catarina Belova)

Ruefa Reisen

Informationen: TERMINE & PREISE: 03. 04. – 10. 04. 2023p. P. 1590 € Einzelzimmerzuschlag229 €

27. 05. – 03. 06. 2023p. P. 1660 € Einzelzimmerzuschlag242 €

02. 09. – 09. 09. 2023p. P. 1660 € Einzelzimmerzuschlag242 €

Kleingruppenzuschlag (15–19 P.)169 € 15 bis maximal 26 Personen

Buchungscode [PBLQTO23] INKLUDIERTE LEISTUNGEN: Linienflüge Wien – Bologna – Wien

Flughafen- & Sicherheitsgebühren

alle Transfers/Ausflüge in einem modernen Bus oder per Zug

sieben Übernachtungen im Hotel Tettuccio (4*-Kat.) in Montecatini Terme

Halbpension

Besichtigungen und Eintritte laut Reiseprogramm

Besuch der Uffizien (mit Reservierung) inkl. Eintritt und Sonderführung

Informationsmaterial & Reiseliteratur

Tlw. örtliche deutschsprachige Stadtführer

Qualifizierte Studienreiseleitung: Dr. Rafael Prehsler (Änderungen vorbehalten!) REISEVERLAUF: 1. Tag: Wien – Bologna

2. Tag: Florenz – Die Stadt der Renaissance

3. Tag: San Gimignano – „Mittelalter pur“ und die Etrusker in Volterra

4. Tag: Ausflug nach Pisa & Lucca

5. Tag: Florenz-Special: Die Uffizien und Freizeit inm Boboli-Garten

6. Tag: Siena – Stadt der Gotik

7. Tag: Montepulciano & Pienza

8. Tag: Bologna – Wien