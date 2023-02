Ukraine: Polen hat erste Kampfpanzer übergeben

Wie viele Leopard-Kampfpanzer an das östliche Nachbarland übergeben wurden, sagte der Verteidigungsminister nicht.

Polen hat die ersten Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine geliefert. Gleichzeitig würden ukrainische Soldaten von polnischen, kanadischen und norwegischen Ausbildern im Leopard-Ausbildungszentrum in Swietoszow geschult, sagte Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Freitag in Warschau. Wie viele Leopard-Kampfpanzer an das östliche Nachbarland übergeben wurden, sagte er nicht.

Polens Premier Mateusz Morawiecki reiste am Freitag nach Kiew, um am Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten der Ukraine, Denys Szmychal, Blumen an der Gedenkmauer der für die Kriegsgefallenen niederzulegen. Morawiecki traf sich auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Kooperation mit Deutschland

Eine wichtige Rolle spiele bei der Aktion Polens die Zusammenarbeit mit Deutschland, sagte Blaszczak weiter. Beide Länder wollen der Ukraine je 14 Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 überlassen. Bevor das feststand, hatte Polen in der Diskussion um die Lieferungen erheblichen Druck auf Deutschland ausgeübt. Bereits am 11. Jänner hatte Präsident Andrzej Duda in der westukrainischen Stadt Lwiw angekündigt, dass sein Land beschlossen habe, die Ukrainer mit Leopard-Kampfpanzern auszurüsten.

Wenig später stellte die polnische Regierung einen entsprechenden Exportantrag bei der deutschen Bundesregierung, die der Weitergabe der deutschen Panzer zustimmen muss. Damit setzte sie Berlin weiter unter Zugzwang. Am Ende entschied die Bundesregierung, selbst 14 Kampfpanzer zu stellen und den Exportantrag zu genehmigen.

