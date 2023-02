Cyberangriff auf Feuerwehrausrüster Rosenbauer

Das Ausmaß des Angriffs ist derzeit noch nicht abschätzbar. Teile der IT-Infrastruktur müssen abgeschaltet werden.

Der Feuerwehrausrüster Rosenbauer ist aktuell Opfer eines Cyberangriffs. Als Vorsichtsmaßnahme seien Teile der IT-Infrastruktur abgeschaltet worden, die Maßnahmen würden alle Rosenbauer-Standorte betreffen, gab das börsennotierte Unternehmen am Freitag bekannt. "Das genaue Ausmaß und die Dauer des Angriffs sowie dessen Folgen sind derzeit noch nicht abschätzbar", so das Unternehmen.

Nach derzeitigem Wissensstand seien weder Kunden- noch Unternehmensdaten entwendet oder verschlüsselt worden. Eine sofort eingerichtete Task Force arbeite mit externen Cybersecurity-Experten und Datenforensikern daran, den Systembetrieb sicher und schnellstmöglich wiederherzustellen. Die verantwortlichen Behörden wurden eingeschaltet.

Die Rosenbauer International AG ist ein österreichischer Feuerwehrgerätehersteller mit Sitz in Leonding in Oberösterreich. Das Unternehmen ist mit mehr als 4000 Angestellten einer der weltweit größten Hersteller von Feuerwehrfahrzeugen. Vergangenes Jahr erwirtschaftete der Konzern trotz gravierender Lieferkettenstörungen Umsatzerlöse in Höhe von 972,2 Mio. Euro. Weniger als ein Zehntel des Umsatzes macht das Unternehmen mit Feuerwehren in Österreich. Die Aussichten für das Unternehmen sind positiv. Mit 1,2 Mrd. Euro erreichte der Auftragseingang zuletzt eine neue Rekordmarke.

(APA/Red.)