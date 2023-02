Schädel-OP in Bronzezeit nachgewiesen

Siechende Brüder waren medizinisch top versorgt.

Als sie starben, waren zwei Geschwister aus der bronzezeitlichen Stadt Megiddo zwischen Ägypten und Mesopotamien von langer Krankheit und Entwicklungsstörungen gezeichnet. 3500 Jahre später rekonstruierte ein Archäologenteam um Rachel Kalisher (Brown University, Providence, USA) mit österreichischer Beteiligung ihre Geschichte – und berichtet davon im Fachjournal Plos One.

Die Überreste zeigen, dass selbst eine fachgerechte Schädeloperation den älteren der beiden Brüder nicht mehr retten konnte. Im Vorderschädel klafft bei ihm ein quadratisches Loch von gut drei Zentimetern Seitenlänge. Offenbar wurde der Schädel chirurgisch geöffnet, um übermäßigen Druck auf das Gehirn zu lindern und eine gesundheitliche Verschlechterung aufzuhalten.

Schwer krank und integriert

Trotz ihrer Gebrechen waren die Brüder in der Gesellschaft integriert und wurden würdevoll begraben. Würdevoll hieß damals in dieser Region, dass sie zusammen mit Speisen als Opfergaben und edlen Keramikgefäßen unter dem Fußboden in dem Haus begraben wurden, wo sie vermutlich auch gelebt haben, erklärt Mario Martin von der Uni Innsbruck. Er war von 2016 bis 2022 Co-Direktor der Ausgrabungen.

Der ältere Bruder war 21 bis 46 Jahre alt, als er starb. Abbauerscheinungen an der Deckknochenschicht im Dach der Augenhöhlen verraten, dass er in der Kindheit an Blutarmut oder Mangelernährung gelitten hat. Sein Stützapparat war von langjährigen Entzündungen angegriffen. Vermutlich Lepra, Tuberkulose oder Syphilis. Der jüngere Bruder starb wohl als Teenager und hatte ähnliche Leiden. Die Auswirkungen auf sein Skelett waren allerdings nicht so gravierend, möglicherweise weil er rascher daran verstorben war.

