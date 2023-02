Die Umwelt fließt direkt in die Muttermilch

Drucken

Hauptbild • Wie viel Muttermilch wird vom Säugling aufgenommen? Isotopen-Technik gibt die Antwort. • Getty Images/Cavan Images RF

Unsere Ernährung wird von der Umwelt beeinflusst und umgekehrt. Bei der IAEA in Wien erkunden Forschende, wie Nährstoffe und Schadstoffe in den Körper von Groß und Klein gelangen und was dort damit passiert.

Bei der Arbeit der Internationalen Atomenergie-Organisation IAEA der UNO denken viele an die Sicherheit von Atomkraftwerken oder die Überwachung des Einsatzes von Atomtechnologien. Wenige wissen, dass sich diese Organisation, die in Wien ihren Hauptsitz hat, auch der Erforschung von Gesundheit und Umwelt widmet. Cornelia Löchl leitet seit 2015 die Sektion „Nutritional and Health-Related Environmental Studies“ (Ernährungs- und gesundheitsbezogene Umweltstudien).

2010 kam sie als Ernährungswissenschaftlerin an die IAEA in der Wiener UNO-City und erklärt im Interview, wie Atomforschung mit Umwelt- und Ernährungsfragen zusammenhängt: „Wir arbeiten viel mit stabilen Isotopen, also dem Nachweis bestimmter Atome im Körper des Menschen.“

Isotope kommen natürlich vor

Über das Verhältnis von „schweren“ und „normalen“ Versionen eines Atoms im Körperwasser, Blut, Urin oder der Mundschleimhaut erfährt man zum Beispiel, wie der Körper zusammengesetzt ist, wie er bestimmte Mineralstoffe aufnimmt, Proteine verdaut oder Nährstoffe verstoffwechselt.