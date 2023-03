Der Roboter putzt den Tunnel – und checkt, wie es ihm geht

Ein steirisches Start-up schickt sich an, Straßen- und Bahntunnel in aller Welt mit einem umweltfreundlichen Reinigungssystem auszustatten – und sogar U-Bahn-Netze wie jenes der berühmten Londoner „Tube“. Auch das Klima soll davon profitieren.

Tunnel wegen Reinigungsarbeiten gesperrt“: Für Autofahrer ist es ein Ärgernis, für Tunnelbetreiber kostspielig und für die Umwelt eine Belastung. Der ökologische Fußabdruck ist groß, denn das Putzen erfordert einen hohen Ressourceneinsatz und geht mit Schadstoff-Emissionen einher. Das steirische Start-up DrainBot arbeitet derzeit, unterstützt von der Austria Wirtschaftsservice GmbH AWS, an der Optimierung eines selbst entwickelten umwelt- und klimafreundlichen Reinigungssystems. Dabei schwingen Roboter den Besen – und sammeln zugleich mithilfe von Sensoren Daten über den Zustand des Tunnels.

Spezialisiert haben sich die computergesteuerten Helfer auf die Reinigung des Drainagesystems, das die Tunnelkonstruktion vor Schäden durch ständig eindringendes Bergwasser schützt. Dieses System besteht aus Rohren, die üblicherweise rund 30 Zentimeter dick und unter, manchmal auch neben der Fahrbahn verlegt sind. Mit der Zeit sammeln sich in den Rohren Ablagerungen an, die entfernt werden müssen. Das ist der Auftrag für die Roboter von DrainBot, die sich, ausgestattet mit einem speziellen Bürstenkopf mit Kameras und Sensoren, durch die Abflussrohre schieben. „Die Geräte sind batteriebetrieben und docken während der Arbeit an Ladestationen an, die an mehreren Stellen in den Schächten angebracht sind“, erklärt Geschäftsführer Philipp Lepold.

Neue Technik spart Diesel und Wasser

Damit ersetzen sie mit Dieselmotoren ausgestattete Hochdruckrohre, die beim herkömmlichen Reinigungsverfahren rund 7000 Liter Wasser pro Kilometer in das Drainagesystem spritzen, um die mitunter steinharten Sedimente zu lockern. „Man benötigt für diese Methode fossile Treibstoffe, bläst klimaschädliches CO 2 in die Luft und verbraucht große Mengen an Wasser“, sagt Lepold. „Nicht zuletzt schlägt sich dieses Verfahren mit rund 90.000 Euro pro Kilometer zu Buche, und der Verkehr muss während der Arbeiten angehalten werden.“

Die Roboter erledigen ihren Job weniger auffällig. Ihnen genügt das ohnehin in den Abflussrohren vorhandene Bergwasser, um die durch Schrubben gelockerten Ablagerungen wegzuspülen. Und während sie am Werk sind, kann der Verkehr weiterrollen. „Diese Art der Reinigung kann daher kontinuierlich erfolgen und sicherstellen, dass sich erst gar keine großen Sedimentbrocken bilden, die den Tunnel gefährden könnten“, sagt Lepold. „Ein Roboter schafft, je nach Bedingungen, rund zweieinhalb Kilometer pro Tag.“

Gleichzeitig sammeln die an den Robotern angebrachten Sensoren rund 80.000 Daten pro Reinigungszyklus und geben diese an die Tunnelbetreiber weiter. So können allfällige Problemstellen im Drainagesystem rasch ausfindig gemacht und die Effizienz von Wartungsarbeiten erhöht werden. Derzeit, so der Geschäftsführer, arbeite man unter anderem daran, das Sensoring zu optimieren. Zwei österreichische Tunnelanlagen sind bereits mit dem DrainBot-System ausgestattet, dazu kommt eine weitere im EU-Ausland. Konkretes dürfe er aus vertraglichen Gründen nicht verraten, sagt Lepold. Nur so viel: „In einer dieser Anlagen – sie ist seit 2021 in Betrieb – haben wir bereits mehr als 1000 Laufkilometer Rohr gereinigt.“

Selbst gesetztes Ziel für das aus dem Science Park Graz hervorgegangene Start-up ist nichts weniger als die Eroberung des Weltmarktes. Und das bedeutet nicht nur die Ausrüstung von Straßen- und Bahntunnel, sondern auch von U-Bahn-Netzen. Mit den Verantwortlichen in mehreren Städten in Europa und Übersee sei man im Gespräch, auch mit den Betreibern der ältesten U-Bahn der Welt in London, berichtet Lepold. „Große Herausforderungen sind in jedem Tunnel unter anderem das Anpassen und Platzieren der Ladestationen, da jedes Projekt andere Voraussetzungen hat. Da sind oft mehrere Jahre Planung vonnöten, bis man eine praktikable Lösung findet. U-Bahn-Netze sind noch komplexer, da es sich um verstrickte Tunnelsysteme handelt.“

Bei DrainBot geht man davon aus, dass sich die Reinigungskosten gegenüber der herkömmlichen Methode auf lange Sicht um bis zu 70 Prozent senken lassen. „Und natürlich geht es vor allem auch um Nachhaltigkeit“, betont Lepold.

IN ZAHLEN 251 Eisenbahntunnel gibt es in Österreich, 29 davon sind mehr als eineinhalb Kilometer lang. Die Trasse der Unteren Inntalbahn beinhaltet die beiden längsten Bergdurchquerungen, den Münsterertunnel (16 Kilometer) und den Terfnertunnel (15,8 Kilometer). 166 Tunnel verzeichnet Österreichs Autobahn- und Schnellstraßennetz. Davon weisen 44 eine Länge von mehr als eineinhalb Kilometern auf, angeführt wird die Liste vom Arlbergtunnel. Er ist mit 13,9 Kilometern Länge der längste Straßentunnel Österreichs.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.02.2023)