Wettervorhersage, Sturmwarnung und exaktere Klimamodelle

Der neueste Wettersatellit ermöglicht ein präzises Monitoring unserer sich wandelnden Atmosphäre, der Meere und Länder. In MTG-I1, der im Dezember ins All flog, steckt Technik aus Österreich. Erste Daten sollen die Instrumente im Sommer oder Herbst liefern.

Als Felix Baumgartner 2012 ins All flog, um spektakulär aus der Stratosphäre abzuspringen, waren 36 Kilometer Höhe sein Ziel. Die Wettersatelliten der neuesten Generation fliegen 36.000 Kilometer über dem Äquator, also 1000 Mal höher. Zehn Jahre nach Baumgartner, im Dezember 2022, startete der – freilich unbemannte – Satellit namens MTG-I1 seine Reise ins All.

Die Wissenschaftswelt applaudierte, als am 13.12. 2022 der Start der Trägerrakete Ariane 5 im südamerikanischen Kourou in Französisch-Guayana glückte. An Bord war MTG-I1, der erste einer neuen Generation von Wettersatelliten der Europäischen Weltraum Organisation ESA und der Eumetsat (Europäische Organisation für die Nutzung Meteorologischer Satelliten). Mitglied der Eumetsat ist die Geosphere Austria (vormals ZAMG). Andreas Wirth forscht ebendort an der Hohen Warte in Wien Döbling zur Nutzung von Satellitendaten. „Die dritte Generation von Wettersatelliten wird genauere Daten über unsere Atmosphäre liefern. Die vorige Generation ist seit 2002 im All und arbeitet noch bis Ende dieses Jahrzehnts parallel mit den neusten Wettersatelliten“, sagt Wirth. Je genauer der aktuelle Zustand der Atmosphäre bekannt ist, umso exakter können Modelle Prognosen liefern.

Sowohl Vorhersagen von schweren Wetterereignissen wie Stürmen, Gewittern, Nebel oder Waldbränden werden verlässlicher, als auch langfristige Klimamodelle. Die Eumetsat betonte anlässlich des Satellitenstarts, dass „die Daten Meteorologen helfen, rechtzeitig Vorhersagen von sich schnell entwickelnden Wetterereignissen zu treffen, damit Einwohner, Ersthelfer und Behörden geeignete Schutzmaßnahmen ergreifen“.

Teile des Satelliten – und der kommenden fünf der Serie – stammen aus Wien Meidling: Beyond Gravity Austria (vormals Ruag Space) hat eine Reihe von Elektronik und Thermoisolation entwickelt und gebaut. Dazu gehört die Steuerung für die optimale Ausrichtung der Solarpanele, die den Satelliten mit Strom versorgen, sowie die präzise Lenkung der großen Antenne, die die Messdaten zur Erde funkt. Der Satellit soll ja gestochen scharfe Bilder schießen, daher dürfen diese Mechanismen und Motoren nicht rütteln und wackeln, wenn sie sich bewegen. Außerdem entwickelten die österreichischen Weltraumexperten eine optische Nachschärfung, die bei Bedarf die Kamera korrekt einstellt, nachdem alles beim Start ordentlich durchgeschüttelt wurde.

Auch die Abdeckung, die vor und nach dem Start die sensiblen Instrumente gegen Schmutz und Sonneneinstrahlung schützt, kommt von Beyond Gravity: Der „Kameradeckel“ ist einen Meter breit, leicht und stabil. Er öffnet erst, wenn der Satellit in 36.000 km Höhe auf die Erde ausgerichtet ist.

Das System wird geeicht und eingestellt

„Bisher erhalten wir keine auswertbaren Daten vom neuen Satelliten, weil er erst in seiner Kalibrierungsphase ist“, sagt der Meteorologe Wirth. Das Gerät ist vergleichbar mit einem Computer, der nun konfiguriert und geeicht wird. Die Forschenden erwarten erste Daten ab Sommer oder Herbst 2023.

Japan und die USA haben schon seit Jahren die dritte Generation an Wettersatelliten in Betrieb, Europa zieht nun nach. Die neuen Instrumente bilden unsere Atmosphäre vom Südpol bis zum Nordpol öfter und detaillierter ab als bisher. Aerosole, Spurengase, CO 2 und Ozon werden exakt sichtbar, was vor allem in Regionen wichtig ist, die kaum Bodenstationen für Wetterdaten haben – wie die Ozeane und große afrikanische Landstriche. Außerdem ist das System auf kurzzeitige Phänomene wie Gewitter spezialisiert. Jede Gewitterzelle lebt nur circa eine halbe Stunde, und ein spezieller „Lightning Imager“ im Satelliten beobachtet ihre Entwicklungen nun genauer denn je.

