Am Computer testen, was im Labor Nerven kostet

An der TU Wien starten zwei Forschungsgruppen ihre Arbeit mit digitalen Modellen. Das Team um Oliver Spadiut faltet Proteine für die Pharmaindustrie, jenes um Lado Filipovic untersucht Halbleiter.

Haben Sie schon einmal beim Origami-Basteln oder Papierflieger-Bauen die Seiten verwechselt oder den Knick falsch gebogen? Das Ergebnis ist kaum verwendbar. Genauso passiert es in der Pharmaindustrie mit Molekülen. Viele Proteine werden synthetisch hergestellt, doch ein jedes davon funktioniert nur in der vollkommenen korrekten Faltung der langen Kette von Aminosäuren. Proteine und andere große Moleküle sind komplexe 3-D-Gebilde, viel komplizierter als die Papierfaltkunst. Geht in der Pharmaproduktion im Faltvorgang der Moleküle etwas schief, erhält man statt eines funktionsfähigen Proteins ein sogenanntes Einschlusskörperchen. Diese müssen in aufwendigen und teuren Arbeitsschritten in die korrekte Form gebracht werden.

Das Knäuel entwirren

So geschieht es bei wichtigen chemischen Produkten wie Insulin oder Interferonen, die gegen Diabetes, Krebs oder Viruserkrankungen zum Einsatz kommen. An der TU Wien wurde nun ein Christian-Doppler-Labor eröffnet – mit Unterstützung des Wirtschaftsministeriums und des Industriepartners Boehringer Ingelheim.

Dort wird daran geforscht, wie sich die verknoteten Proteine am effizientesten in die richtige Form bringen lassen. Oliver Spadiut vom Institut für Verfahrenstechnik, Umwelttechnik und Technische Biowissenschaften leitet das „CD-Labor für Inclusion Body Prozessierung 4.0“ und erklärt: „Wenn sich das Protein falsch faltet, entsteht ein Einschlusskörperchen, ein funktionsunfähiges Knäuel aus Aminosäuren, das man nicht verwenden kann.“ Man muss es mit Chemikalien entwirren und wieder zu einer geraden Kette auswickeln. Das neue Zusammenlegen zur korrekten 3-D-Form geschieht oft mit „Versuch und Irrtum“. Das soll sich jetzt ändern.

Spadiuts Team nutzt „digitale Zwillinge“, um am Computer den Faltprozess zu simulieren. Das hilft, die Moleküle genau zu verstehen, und kann in Zukunft die Herstellung von Proteinen schneller, umweltfreundlicher und kostengünstiger machen.

Den Nanobereich ausreizen

Das Ziel der Kosten-, Zeit- und Ressourceneinsparung verfolgt auch das zweite Christian-Doppler-Labor, das diese Woche eröffnete, hier jedoch in der Halbleiterindustrie. Das „CD-Labor für Multi-Scale-Prozessmodellierung von Halbleiter-Bauelementen und -Sensoren“ wird von Lado Filipovic im Forschungsbereich Mikroelektronik der TU Wien geleitet. An Bord ist wiederum das Wirtschaftsministerium, sowie als Industriepartner das kalifornische Softwareunternehmen Silvaco. Das bisher in der Halbleiterindustrie dominierende Silizium soll in Zukunft durch neue, verbesserte Materialien ersetzt werden. Denn neue Halbleitermaterialien brauchen wir alle für umweltfreundlichere Wege der Energienutzung und Mobilität. Die Technik verlangt immer kleinere und schnellere integrierte Schaltkreise. Das Team um Filipovic forscht im Nanobereich an neuartigen Materialien für die Elektronikindustrie, vom Display bis zur Sensorik.

Die Forschenden setzen auf das digitale Abbild der Materialien, ihrer Nanostruktur und Atomanordnung. Da bisherige Modelle meist auf Messungen an Silizium basieren, heißt es nun, Simulationen für die Materialien anderer Herkunft zu erstellen. Die digitalen Versuchsreihen verkürzen die Entwicklungszeit und sparen Ressourcen – sowie die Nerven der Menschen im Labor.

LEXIKON Die Christian-Doppler-Gesellschaft(CDG) fördert die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft. Christian-Doppler-Labore (CDL) gibt es seit dem Jahr 2000. Diese Woche wurden das „CD-Labor für Inclusion Body Prozessierung 4.0“ und das „CD-Labor für Multi-Scale-Prozessmodellierung von Halbleiter-Bauelementen und -Sensoren“ eröffnet.

(APA/vers)