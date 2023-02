Die Opfer der Fabeltiere

Drucken

Hauptbild • (c) imago images/Nature Picture Library (Paul D Stewart via www.imago-images.de)

Tatzelwurm, Fangga, Bluatschink, Basilisk oder Donaunixe: Österreich wird bevölkert von sogenannten Kryptiden, also Lebewesen, die es laut wissenschaftlicher Erkenntnis nicht oder nicht mehr gibt. Über die Erforschung von Tatzelwürmern und Co.

Niemand darf behaupten, dass es keine Wasserkinder gibt, solange niemand gesehen hat, dass es keine Wasserkinder gibt.

Charles Kingsley, „Die Wasserkinder“



Vor einigen Wochen stieß ich auf ein Bild, das den 1779 bei Unken verunglückten Hans Fuchs darstellt. Es zeigt den Mann, leblos auf dem Rücken liegend, am Fuße eines Berges, von dem aus zwei echsenartige Kreaturen mit gespaltener Schlangenzunge auf ihn hinabblicken. In der Bildunterschrift werden diese Wesen als Springwürmer bezeichnet, man kennt sie hierzulande besser unter dem Namen Tatzelwürmer. Der Legende nach vernahm der Bauer beim Beerensammeln ein Rascheln im Gebüsch und sah sich plötzlich diesen sagenumwobenen Alpenbewohnern gegenüber. Er floh und rettete sich zunächst, sein Herz aber versagte „in gahem Schrecken“, und so gesellte er sich zu den zahlreichen legendarischen Opfern dieser einmal als Kriechtier, einmal als Raubkatze beschriebenen, circa 60 Zentimeter langen Wesen, die angeblich bevorzugt dann auftauchen, wenn sich ein Gewitter ankündigt.

Der tote Körper von Hans Fuchs macht auf mich einen friedlichen Eindruck, er sieht aus wie einer, der nichts mehr fürchten muss. Weit mehr als im Anblick der unheimlichen Tatzelwürmer verlor ich mich in seinem nur undeutlich gezeichneten Gesicht. Ich erkannte darin eine seltsame Hoffnung, die mir sagte, dass alles gut werde, wenn das Schlimmstmögliche nur endlich eintreffen würde. Ich stelle mir vor, wie Hans Fuchs seiner herbeieilenden, besorgten Familie noch sterbend zuflüsterte: Ich habe es euch doch gesagt. Es gibt sie wirklich.

Tatzelwurm, Fangga, Bluatschink, Basilisk oder Donaunixe. Österreich wird bevölkert von sogenannten Kryptiden, also Lebewesen, die es laut wissenschaftlicher Erkenntnis nicht oder nicht mehr gibt. Der belgisch-französische Forscher Bernard Heuvelmans prägte in den 1950er-Jahren den Begriff der Kryptozoologie und begründete ein pseudo-wissenschaftliches, sich mit beneidenswert vertrauensseligem Eifer auf mündliche Erzählungen stürzendes Forschungsfeld der Terra incognita, das sich gegen die nüchterne Arroganz auflehnte, in der die Welt als vollends erschlossen behauptet wird. Vehement setzte er sich dafür ein, dass große Säugetiere und andere Lebewesen existieren müssten, von denen die Wissenschaft noch nie gehört hatte. Er verglich seine Arbeit mit jener von Insektenforschern, bei denen es ganz normal sei, dass sie neue Entdeckungen machen würden.

Viele sind ihm bis heute gefolgt und in die entlegensten Gegenden der Erde gereist, größere Entdeckungen blieben aber aus. Eine von Heuvelmans ersten Beschreibungen in seinem Standardwerk „Sur la piste des bêtes ignorées“ widmet sich tatsächlich dem auch in Österreich heimischen Tatzelwurm, der je nach Region auch Stollenwurm, Springkatze, Dazzelwurm oder Arassas getauft wurde. Die schiere Anzahl an voneinander unabhängigen Zeugenberichten führt Heuvelmans zum Schluss, dass es das Tier wirklich geben muss.

Die Existenz von Tieren behaupten, für die es keine wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt? Ein bisschen klingt das alles wie aus der Welt der Schwurbler und Verschwörungstheoretiker, ich möchte aber betonen, dass es mir ungleich lieber ist, wir setzen unsere Fantasie in der Natur aus als unseren Müll. Es sind ganz feine, aber essenzielle Linien, die zwischen Träumen und Lügen, Unwissenheit und Verschwörung oder Staunen und Wundern verlaufen. Wenn man zum Beispiel an die Existenz eines Tatzelwurms glaubt, und im Nebel springt ein Dachs aus dem Gebüsch, dann wird man den Dachs für einen Tatzelwurm halten, und das ist kein bisschen weniger wirklich als der Dachs selbst. Tatsächlich geht man heute davon aus, dass Otter oder Dachse irrtümlich für Tatzelwürmer gehalten wurden. Zoologen sagen gern schmunzelnd, dass das Vorkommen der Kryptiden spätestens mit Aufkommen der Digitalfotografie drastisch zurückgegangen ist. So wahr das ist, man könnte entgegenhalten, dass auch das Vorkommen anderer Säugetiere in den letzten Jahren stark zurückgegangen ist.

Ich erinnere mich, wie ich bei einer Ötscherbesteigung vor einigen Jahren aufgrund einer größeren Schneefläche vom Weg abkam und deshalb durch eng wachsende Zirben mehr oder weniger robben musste, um wieder auf ihn zurückzufinden. Ich wusste nicht, was unter diesen steifen, mich stechenden Bäumen lebte und gebe zu, dass mir nicht ganz wohl dabei war – ich dachte vor allem an Schlangen – , als ich plötzlich ein Rascheln vernahm. Ich schaute auf und sah einen sich dort vor der Sonne versteckenden Steinadler, der wahrscheinlich mit vielem gerechnet hätte, nicht aber mit einem solchen Amateur von einem Bergsteiger, der sich an diesen so gar nicht für die menschliche Fortbewegung geeigneten Ort verirrte. Er sah mich mit seinen Räuberaugen an, bevor er panisch losrannte und durch das Nadelholz flatterte, wobei er einige Äste umknickte.

Nach wenigen Metern konnte er an einer kleinen Lichtung abheben. Mein Puls erreichte ungeahnte Höhen, Adrenalin schoss durch meinen ganzen, auf den Boden knienden Körper. Minuten später hätte ich nicht mehr zu beschreiben vermocht, wie der Vogel aussah. Ob er Flügel hatte oder Klauen, einen Schwanz, einen Schnabel oder eine Mähne, ich konnte es nicht mehr sagen. Einzig, dass es ein Adler war, behaupte ich, aber vielleicht bilde ich mir auch das nur ein? Die Angst ist das unberechenbarste Tier, eine Formenwandlerin. Sie ist nicht wirklich, und doch gibt es sie. Es wäre nicht vermessen, die Angst selbst als Kryptid zu bezeichnen.

Ich betrachte noch einmal das friedliche Gesicht von Hans Fuchs. Ich möchte mehr darüber erfahren. Wie kann es sein, dass man vor dem Grauen flieht und dann so friedlich einschläft? Vielleicht, denke ich, hat er sich gar nicht gefürchtet. Womöglich stellen wir die falsche Frage, wenn wir daran zweifeln, ob der Mann nun wirklich Tatzelwürmer gesehen hat. Es könnte doch sein, dass sein Herzinfarkt ganz unabhängig davon eintrat, es ist nicht auszuschließen, dass dieser Mann die Tatzelwürmer sah und beglückt über seine Entdeckung ins Tal marschierte, ehe ihn dieser plötzliche Tod dahinraffte.

Gott und das feuerspeiende Nashorn

Genau wie die Mythologie, die auch Heuvelmans als Schwester seines Forschungsfelds identifizierte, hängt die Kryptozoologie an einer Naturwahrnehmung, die Bilder statt Erklärungen für das Unerklärliche sucht. Es ist eine Wahrnehmung, die sich bestenfalls unterordnet, statt beherrschen zu wollen. Dass man bei aufziehendem Gewitter im Gebirge unabhängig von der möglichen Existenz gefährlicher Echsen auf der Hut sein sollte, sollte sich von selbst erklären. Doch mancher ist wohl auch leichtsinnig. Das Tier verkörpert hier auch eine Gefahr, die andernfalls womöglich unterschätzt werden könnte.

Die Probleme beginnen, wenn die eine Wirklichkeit gegen die andere ausgespielt wird. Dann tauchen zum Beispiel Kreationisten auf, die behaupten, dass die angebliche Existenz von Dinosauriern im Kongo beweisen würde, dass die Evolutionstheorie falsch wäre. Oder Scharlatane, die mit den Ängsten der Menschen Geld verdienen wollen. Beschäftigt man sich mit Kryptozoologie, landet man gerade online an seltsamen Orten. Sektenartige Gemeinschaften, Berichte von Außerirdischen, Podcasts, die Gottes Größe anhand von feuerspeienden Nashörnern erklären.

Dabei lassen sich Kryptide nicht so leicht instrumentalisieren, wie geglaubt wird. Da sie an kollektiven Ängsten und unwahrscheinlichen Wahrscheinlichkeiten haften, verschwimmen die Grenzen zwischen Wirklichem und Unwirklichem allzu leicht. Ich blättere in zoologischen Bänden aus dem 16. Jahrhundert, etwa der „Historia animalium“ des Schweizer Arztes Conrad Gessner. Ich entdecke Wassermänner, Fische mit Flügeln, einen Kugelfisch, dessen Schuppen den Nachthimmel spiegeln, Pferde mit Flossen, eine Wasserschlange, die einen Otter in ihren Kopf einsaugt, Drachen, aber eben auch einen Barsch, Lachse, Tintenfische oder Wale. Wie bei Aristoteles, auf den sich Gessner oft bezieht, wechseln sich wahrhaftige Wesen mit jenen ab, die man sich zusammenreimt.

So erkenne ich in den Büchern, dass den Naturbeschreibern des 16. Jahrhunderts durchaus bewusst war, dass die in Wunderkammern präsentierten Basilisken verwandt mit Rochen waren. Dass es sich um ein und dasselbe Tier handelt, wird noch nicht geschrieben, da wollte man sich absichern, nur für den Fall, aber die Übergänge sind fließend. Selbst Carl von Linné, Begründer der biologischen Systematik, glaubte noch, dass sich Schwalben im Winter in Frösche verwandeln würden. Niemand konnte sich vorstellen, dass diese Zugvögel solch weite Strecken zurücklegen würden. Eine Verwandlung erschien wahrscheinlicher, als dass dieser kleine Vogel Tausende Kilometer zurücklegt jedes Jahr.

Eigentlich ist das immer noch so. Die Reise der Vögel ist schwer zu begreifen. Wir imaginieren auch, um das Unheimliche zu besänftigen. Das Fantastische ist niemals so grausam, so groß, so unverständlich wie die Wirklichkeit. Kryptide geben den Ängsten immerhin einen Körper, den man überwinden, erschießen, niederringen, beschreiben könnte.

Zwischen der Wahrnehmung und dem, was sie glaubt zu begreifen, vollführt sich eine ständige Metamorphose. Vielleicht, denke ich, begriff Hans Fuchs im Sterben, dass seine Tatzelwürmer Dachse waren und dass Dachse Tatzelwürmer sind. Diese Dinge unterliegen einer ständigen Verwandlung, Körper und Lebewesen transformieren sich. In welchen Formen sie uns erscheinen, hängt von ihrem Alter ab, aber auch von unserem Zustand. Genau zwischen diesen Lebewesen, die es nicht gibt und denen, die sie sehen, entsteht das, was über das Leben hinausragt. Manche haben so die Literatur definiert. Andere, wie die alten Fischer in der heutigen Leopoldstadt, haben sich so erklären können, warum ihr Freund sich ohne Erklärung in den Fluss warf. Die schönen Donaunixen, die hier waren, um uns vor dem Hochwasser zu warnen, sagten sie, sie hätten ihn verführt, er wäre ihnen verfallen und ins Wasser gefolgt.

Im Vorwort der ersten Ausgabe seines „Manual de zoología fantástica“ betont der berühmte argentinische Schriftsteller und Fantastologe Jorge Luis Borges, dass keines der imaginierten Wesen seines faszinierenden Kompendiums von Fabeltieren so einfallsreich und erstaunlich gebaut wäre wie eine Giraffe. Tatsächlich sehe ich heute genau darin den Sinn der Kryptozoologie. Diese wundervollen, nicht-existierenden Wesen verweisen in ihren aufregenden Farben und Formen, ihren unwahrscheinlichen Bewegungsabläufen, ihren tödlichen Blicken, giftigen Düften und seltsamen Ritualen immer auch auf die Schönheit dessen, was es wirklich gibt. Sie erinnern uns an die unermessliche Vielfalt der Natur, die wir seit Jahrzehnten abbauen. Niemand kann ernsthaft behaupten, dass eine Giraffe oder ein Zebra, ein Pinguin oder ein Nasenbär nicht sämtliche Möglichkeiten der menschlichen Imagination übersteigen würden. Und doch hängen wir an dem, was es nicht oder nur vielleicht gibt. Manchmal glaube ich, wir Menschen sind gar nicht dafür gemacht, in der Wirklichkeit zu leben.

Ich mache den Versuch, schalte alle Bildschirme aus und verlasse das Haus. Ich nehme einen Stuhl mit mir und stelle ihn vor die Kirschtraube in meinem Garten, auf der ich manchmal ein Eichhörnchen beobachte. Ich setze mich, atme ein und schaue. Ich sehe die labyrinthischen Wege der Äste, höre das im kristallkalten Wind knarzende Holz, beachte die über mir schwebenden Wolken und entdecke eine durch die Wiese hüpfende Amsel. Ich sitze so eine ganze Weile, ehe ich mit einem Mal bemerke, dass sich die Zweige der Kirschtraube verengen und zu Schleifen und Knoten verbinden.

Die Ohrfeigen des Irrlichts

Es rumort, und der Baum bewegt sich ein bisschen. Die Amsel hört es auch, sie fliegt davon. Jetzt erkenne ich, wie sich Risse in der Rinde auftun, erst ganz fein, dann immer deutlicher bis der ganze Stamm wie eine Erdnuss aufspringt. Etwas bewegt sich im Inneren des Baumes, erst erkenne ich nur einen herumschwirrenden Schatten, dann aber sehe ich, dass etwas leuchtet, ein kleines Licht fliegt im Inneren des Stamms auf und ab. Ich nähere mich vorsichtig und tatsächlich, da ist ein kleines Irrlicht. Erst vor Kurzem habe ich gelesen, dass sie einst in sumpfigen Gegenden und auf der Donau umherflogen, um jede und jeden, der sie ansprach, mit einer Ohrfeige zu bestrafen. Das aber würde sie zum Erlöschen bringen. Dieses Fuchtelmandl müsste die herumirrende Seele eines Verstorbenen sein. Wie sie in den Baum gekommen ist, weiß ich nicht, aber ich verfolge lange, wie dieser leuchtende Punkt durchs Weidicht fliegt, während er alle Äste und das herumliegende Laub für einen kurzen Augenblick in ein unwirkliches Licht taucht.

Patrick Holzapfel Geboren 1989, lebt in Niederösterreich. Autor, Filmemacher, freier Kurator. Betreiber des Blogs „Jugend ohne Film“. 2016 war Holzapfel Stipendiat des Verbands der deutschen Filmkritik, 2022 erhielt er das österreichische Startstipendium für Literatur. Im November gewann er beim Open Mike in Berlin den Haupt- und den Publikumspreis. Derzeit entsteht sein erster Roman.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.02.2023)