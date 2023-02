Frauen auf der Baustelle

Drucken

Hauptbild • Edith Lassmann allein unter Männern auf der Baustelle im Krafthaus des Tauernkraftwerks in Kaprun (vor 1955). • Stadtarchiv Salzburg

In Österreich waren Frauen erst ab 1919 zum Architekturstudium zugelassen. Bis heute ist der Beruf des Architekten eine Männerdomäne. Seit zehn Jahren jedoch verzeichnet die TU Wien mehr Studienabschlüsse von Frauen als von Männern, Tendenz zugunsten der Frauen steigend.

Unter all den auch von Frauen ausgeübten Berufen ist der des Architekten am längsten eine Domäne des Mannes geblieben, weil zu dessen Ausübung nicht allein originelle, sondern gleichzeitig und in sehr weitgehendem Maße auch aggressive Talente, bis zu diktatorischer Strenge gegenüber maskuliner Brutalität, zu bewähren sind“, schrieb der Publizist und Architekt Hans Adolf Vetter in einer der „schaffenden Frau“ gewidmeten Ausgabe der Monatsschrift „Profil“ der Zentralvereinigung der Architekten Österreichs (ZV) im Jahr 1933. Zu diesem Zeitpunkt waren gerade einmal vier Frauen Mitglied der ZV, die 1907 mit dem Zweck gegründet worden war, die Standesinteressen der freischaffenden Architekten zu vertreten und die künstlerische Qualität in der Architektur zu sichern.

Bedenkt man, dass Frauen in Österreich erst ab 1919 zum Architekturstudium zugelassen waren, verwundert es nicht, dass der Beruf in den 1930er-Jahren eine Männerdomäne war. Er ist es bis heute. Seit zehn Jahren jedoch verzeichnet die TU Wien mehr Studienabschlüsse von Frauen als von Männern, Tendenz zugunsten der Frauen steigend, 61 Prozent waren es 2021. In der Berufspraxis bildet sich dieser Frauenüberhang noch nicht ab. Der Frauenanteil der im Fachgebiet Architektur registrierten Mitglieder der Ziviltechnikerkammer beträgt ein Fünftel. Bedenkt man die notwendigen Praxisjahre, ehe sich Absolventinnen Architektin nennen dürfen, wird es noch dauern, bis sich die Quote der im Studium annähert.

Die österreichische Architekturgeschichtsschreibung erweckt den Eindruck, als hätten Frauen jahrzehntelang nur in Ausnahmefällen Relevantes beigetragen. Erst seit sich eine zunehmende Zahl an Forscherinnen systematisch auf die Spuren der Frauen in der Architektur macht, kommt mehr über die ersten Architektinnen und ihr Werk ans Licht. Sichtbar gemacht werden die „Architekturpionierinnen“ zum Beispiel auf einer gleichnamigen Website und in einer neuen Publikation, zu der die Mitgliederakten im Archiv der ZV wertvolle Anhaltspunkte lieferten. Die Kunst- und Architekturhistorikerin Ingrid Holzschuh befasst sich seit einigen Jahren mit dessen Aufarbeitung. Gemeinsam mit der Kunstgeschichteprofessorin Sabine Plakolm-Forsthuber von der TU Wien legte sie nun den vom Grafikbüro seite zwei vorzüglich gestalteten Band „Pionierinnen der Wiener Architektur“ vor.