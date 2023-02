EU-Kommissarin Jourová: "Viktor Orbán verrät die EU"

(c) AFP via Getty Images

Věra Jourová (c) AFP via Getty Images

Věra Jourová, als Vizepräsidentin der EU-Kommission für Werte und Transparenz zuständig, will verschärfte Ethikregeln auch für Diplomaten und Beamte der Mitgliedstaaten.

Wer das Büro von Věra Jourová im Berlayont-Hauptquartier der Europäischen Kommission betritt, steht sofort zwei großen Fotoporträts gegenüber: links Anna Politkowskaja, die im Jahr 2006 am Geburtstag von Russlands Präsident Wladimir Putin erschossene Investigativjournalistin, rechts neben ihr Václav Havel, Bürgerrechtler und erster Präsident der vom kommunistischen Joch befreiten Tschechoslowakei. Am Tag vor dem Treffen mit der „Presse“ war die 58-Jährige in Bratislava, um den fünften Jahrestag der Ermordung des slowakischen Journalisten Ján Kuciak und dessen Verlobter Martina Kušnírová zu begehen und an mehreren Veranstaltungen zur Stärkung der Pressefreiheit und dem Kampf gegen Desinformation und Fake News teilzunehmen.

Privat hat Jourová dieser Tage Grund zur Freude: sie ist zum fünften Mal Großmutter geworden, ihre dänische Kollegin, Vizepräsidentin und Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hat dem kleinen Mädchen einen ihrer in Brüsseler Kreisen berühmten bunten „Vesti"-Elefanten gestrickt. „Das sind fünf kleine Europäer“, betont Jourová, ehe das Interview beginnt.