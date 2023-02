Der moderne Druck verzettelt sich

Albertina Modern. Mit Andy Warhol und den deutschen Malerfürsten inszeniert Schröder im zweiten Teil der Albertina-Saga zur Druckgrafik-Geschichte eine „Revolution“ der Größe .

Millionen klitzekleiner Pünktchen scheinen hier auf eine schwarze Fläche herniederzuprasseln – wie ein Sommerregenschauer auf einen dunklen Teich: In epischer, sechs Meter langer Breite und zweieinhalb Meter Höhe hat Franz Gertsch uns sein „Schwarzwasser“ für die Ewigkeit fixiert. Wie viele Monate ist der Schweizer Fotorealist Anfang der Neunzigerjahre wohl an diesem Triptychon gesessen? Und wie viele Assistenten? Hieß es doch, diesen Schnappschuss Gertschs, der nicht einmal eine Sekunde dauerte, mit der Hohlkehle auf eine gefärbte Holzplatte zu übertragen – in pointillistischem Stil.

Auf dickes Japanpapier gedruckt, hängt dieses Meisterwerk der zeitgenössischen Druckgrafik jetzt feierlich in der Albertina Modern, im meditativsten, klarsten Raum dieser mit starken Eindrücken wahrlich nicht geizenden neuen Ausstellung. Durch seine Ruhe ist in diesem Saal auch gut nachzudenken, welche große Erzählung die Albertina hier gerade an beiden Standorten wagt: Im Haupthaus hat sie vor wenigen Wochen angehoben, dort spürt man der Geschichte der Druckgrafik ab dem Mittelalter nach. Anhand der großen Namen lernen wir, wie die Bilder „laufen lernten“, als sie durch die Vervielfältigungsmethoden auf Papier mobil wurden. Es war das Fernsehen von damals. Bis eben das Fernsehen (beziehungsweise die Fotografie) erfunden wurde.

Hatten Holzschnitt und Radierung damit ausgedient? Mitnichten, der Drang zum Druck scheint ewig zu währen. Wozu er führte? Dazu muss man auf den Karlsplatz wechseln, in die Albertina Modern. Direktor Klaus Albrecht Schröder tischt uns dort mit Co-Kuratorin Constanze Malissa gar eine „Revolution“ der Druckgrafik seit der Nachkriegszeit auf, die er vor allem mit größtformatigen Argumenten untermauert. Etwa besagtes Gertschsche Meisterstück „Schwarzwasser“, kombiniert, nicht zum ersten Mal in diesem Konzern, mit Werken der jüngeren Leipzigerin Christiane Baumgartners. Auch sie lässt die Zeit gefrieren. Nur geht sie nicht von Schnappschüssen, sondern der nächsten medialen Erregungsstufe aus, von aus fahrenden Autos gefilmten Videos. Flüchtige Momente monumentalisiert so auch sie zu fragilen Denkmälern des Jetzt.

Das Druckwerk wird zum Gemälde

Was ist nur passiert aus dieser Technik, die einst den Bildern das Laufen lernte? Die man sich ins Buch klebte, an die Wand heftete, in der Schreibtischlade hütete oder rasch in die Manteltasche stopfte? Teil der „Print-Revolution“ nach dem Zweiten Weltkrieg, so Schröders Theorie, sei die Annäherung an die Malerei. Vor allem ermöglicht durch technische Errungenschaften: die Möglichkeit des großen Papierformats und der Verwendung der gleichen kräftigen Farben (Acryl). Aber auch durch einen seltsamen Kniff: Zwar arbeitet man weiterhin in Serie, lässt die einzelnen Teile dieser Serien aber jeweils als Original erscheinen.

Andy Warhol war hier Meister, der erste große Saal gilt ihm in voller Wucht: lauter Rennautos? Ja, aber in unterschiedlichen Farben. Warhol führte auch den Siebdruck in die Kunst ein, der aus der Textilindustrie kam. Durch ihn wurde es möglich, Fotos aus Medien, Werbung, dem Internet einzubauen, was Künstler von der Pop-Art bis zu Peter Kogler mit seinen digitalen Universen nutzen. Dem Holzschnitt gilt die andere Leidenschaft der Künstler heute: enorm der Saal mit den mächtigen, vor Bedeutung schwangeren Einprägungen der deutschen Malerfürsten von Anselm Kiefer bis Georg Baselitz.

Man merkt, wie man sich mühte, in diese Auswahl doch nur 70 Werke aus der Sammlung auch Frauen und österreichische Vertreter einzubinden. Manchmal gelang das besser, bei den Comic-Utopien der Jüngsten hier vertretenen, Michaela Konrad, sie können über die Artivive-App animiert werden. Manchmal schlechter – so tragen Kiki Smiths magische Welten zu einem neuen Verständnis von Hermann Nitschs bedruckten Reliquien genauso wenig bei wie der US-Minimalismus zu dem der Kreuze Arnulf Rainers. Die große Erzählung der Druckgrafik ist, wie alles in der Kunst seit der Moderne, eben wohl nicht immer in den großen Bögen lesbar, die man gern hätte. Sondern neigt dazu, sich zu verzetteln.

