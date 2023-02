Lena Hoschek denkt ans Geschäft

Weibliche Formen in der Wirtschaft: Lena Hoschek in einem ihrer neuen Entwürfe in ihrem Geschäft in der Seilergasse.

Weibliche Formen in der Wirtschaft: Lena Hoschek in einem ihrer neuen Entwürfe in ihrem Geschäft in der Seilergasse. Jana Madzigon

Kleidermacherin Lena Hoschek hat erstmals Businessmode entworfen. Und plant mit Investoren die Expansion ihres eigenen Unternehmens.

Lena Hoschek hat ihre High Heels vergessen. Tagsüber war sie in flachem, schwarzem Schuhwerk unterwegs. Fürs Foto leiht sie sich kurzerhand die Schuhe einer Mitarbeiterin, für den späteren Empfang wird selbige ins nächste Schuhgeschäft geschickt: Größe 39, bitte.

Das graue Kostüm mit weitem Rock, das Hoschek an diesem Nachmittag trägt, ist der Anlass des Zusammentreffens in ihrem Geschäft in der Seilergasse. Oder einer davon. Denn Hoschek, der dezidierte „Musterfreak“, hat sich nach 18 Jahren der Dirndl und blumigen Vintagemode an eine Business-Kollektion gewagt. Teile, die bei ihr so bisher nicht vorgekommen sind. „Mir ist wichtig, dass die Kleidungsstücke, die in einer Kollektion vorkommen, in ein Gesamtkonzept passen. Und da hat so ein Kostüm eigentlich nix verloren.“