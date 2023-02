Wie Arielle, nur mit Füßen

Man kann Wien auch deswegen lieben, weil die Stadt den Fasching so gut kaschiert.

Außerhalb von Bäckereien gibt es in Wien praktisch keinen Kostümierungszwang für Erwachsene, dafür erlebt man ebendort dann urwienerische Momente: In der Bäckereifiliale, die ich am Faschingsdienstag betreten habe, fanden eine Gruppe MA48-Mitarbeiter und ich die Verkäuferinnen mit knallroten Perücken vor. Weil niemand das Kostüm erriet, klärte uns eine Mitarbeiterin auf: „Wir sind Arielle! Nur mit Füßen!“– „Na geh“, sagt daraufhin einer der – bekanntlich orange gekleideten – MA48er. „Dann bin i der Nemo.“

Der Fasching wäre also überstanden, jetzt zwingt uns die Fastenzeit zu irgendeinem leichtsinnig formulierten, kurzzeitigen Lebensstilwandel. Ich finde, man könnte sich die Verzichte (sagt man das so?) aus dem restlichen Jahr auf diese 40 Tage anrechnen lassen. Ich zum Beispiel bin seit Jahren Ko-Vegetarierin (das Kind hat mit acht in der Fastenzeit auf Fleisch verzichtet und ist seither dabei geblieben), verzichte noch länger auf ein Auto (ja, Autofasten gibt es!). Und habe zudem – eher unabsichtlich – heuer einen dry January ohne Alkohol hingelegt. Ich finde, das ist Verzicht genug.

Das Kind sieht das anders und will bis Ostern keine Süßigkeiten essen. Ich selbst bin mit genau diesem Vorsatz – mit einigen Jokern für Notfälle – vor einigen Jahren sehr grausam gescheitert. „Wie viele Joker hast du heute schon verbraucht?“, war die Standardfrage des Kindes nach jedem Schultag. Als Mutter bin ich natürlich quasi vertraglich verpflichtet, das Kind in seinem Zuckerfasten zu unterstützen. (Also bis Ostern nur heimlich zu naschen, während es in der Schule ist.) Um die Situation zu erleichtern, hat das Kind neben den Sonntagen („Die zählen nicht dazu, haben wir in Religion gelernt“) zwei komplette Süßigkeitentage und einige einzelne Nasch-Joker („Da kannst du dann Marillenknödel machen“) vorgesehen. Es ist netto also gar nicht so lange. Für die schwachen Joker-Momente stehe ich als Ko-Kuchen-Esserin selbstredend zur Verfügung. Kommen auch Sie gut durch die Fastenzeit!

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.02.2023)