Der Mann, der Afrikas Gigantenstaat aufmischt

Peter Obi verkörpert bei den Parlaments- und Präsidentenwahlen die Hoffnung der Jugend. Der 61-jährige Unternehmer fordert die Eliten heraus, die sich bisher die Macht geteilt haben.

Lagos. Mit einen T-Shirt mit dem Konterfei von Peter Obi besucht Ben Idoha eine Kundgebung des Präsidentschaftskandidaten der Labour-Partei, den er als letzte Chance Nigerias erachtet. Aber dort attackieren ihn Anhänger der Oppositionspartei People's Democratic Party (PDP) mit Messern. So erzählt es der Marketing-Unternehmer, ein Freund wird am Bauch verletzt. Der Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die Gewalt in der Schlussphase des Wahlkampfs in Nigeria vor der Wahl am Samstag.

Das Obi-T-Shirt und die Sticker hat Idoha weggelegt – zu gefährlich, sagt er. Doch am Samstag wird er in Afrikas bevölkerungsreichstem Land (225 Millionen) das erste Mal von seinem Wahlrecht Gebrauch machen – im Alter von 38 Jahren. Denn zum ersten Mal gibt es in Nigeria bei Präsidentschaftswahlen einen Kandidaten, in den die Jugend und die Mittelschicht in der Wirtschaftsmetropole Lagos große Hoffnungen setzen. Einen, der nicht zu den beiden verkrusteten Volksparteien PDP und All Progressives Congress (APC) gehört, die sich seit zwei Jahrzehnten an der Macht abwechseln.