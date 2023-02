Nicht alles in Fußball-Deutschland ist schlecht

Hintergrund. So trist das Nationalteam, so erfreulich die Europacup-Bilanz: Bayern München hält bei den meisten Uefa-Punkten, Union Berlin schreibt sein Ost-Märchen. Nur finanziell bleibt England außer Reichweite.

Berlin/Wien. Zwei Gefühlswelten durchlebt der deutsche Fußball. Während das Wehklagen um das Nationalteam mit dem WM-Vorrundenaus in Katar einen neuen Höhepunkt erreicht hat, zeigen die Klubs sehr wohl vor, dass sie auf internationaler Bühne konkurrenzfähig sind. Mit dieser Saison hat die Bundesliga in der Uefa-Fünfjahreswertung, die über die Vergabe der Europacup-Startplätze entscheidet, die italienische Serie A vom dritten Rang gestoßen und arbeitet daran, diese Position auch längerfristig zu halten. Im Sog von Aushängeschild Bayern München, das in der Saison 2022/23 die bislang meisten Punkte in diesem Ranking gesammelt hat, schreiben auch die übrigen deutschen Klubs fleißig an.

So trugen Dortmund (1:0 über Chelsea) und RB Leipzig (1:1 gegen Manchester City) dazu bei, dass Uefa-Spitzenreiter England in der Champions League gegen ein böses Erwachen anspielt: Erstmals blieben alle vier Premier-League-Vertreter in ihren Achtelfinalhinspielen ohne Sieg. Anders die Deutschen, bei denen als jüngstes Beispiel Union Berlin ein Feuerwerk gezündet hat, mit dem im Vorfeld so nicht zu rechnen war. In der erst zweiten Europacup-Saison nach 20-jähriger Pause räumten die „Eisernen“ im Sechzehntelfinale der Europa League den prominenten wie favorisierten Gegner Ajax Amsterdam aus dem Weg. „Was man hier erlebt, ist unglaublich. Wir haben unser Herz auf den Platz gebracht und verdient gewonnen“, frohlockte Union-Profi Rani Khedira nach dem entscheidenden 3:1-Heimsieg (Hinspiel 0:0) über den niederländischen Rekordmeister.

Was Union und Leipzig eint

Union, das im Berliner Stadtteil Köpenick verwurzelt ist, stellt mit seiner Klub-Philosophie und der engen Bindung zu den Fans (fast 50.000 Mitglieder und damit mehr als bei Hertha BSC) den exakten Gegenentwurf zum ab 2009 hochgezogenen Red-Bull-Projekt in Leipzig dar. In ungeplanter Eintracht sorgen die beiden Klubs allerdings dafür, dass der Fußball im deutschen Osten ein neues Hoch erlebt. Zwar ist es bis zum ersten Europacup-Triumph eines ostdeutschen Vertreters seit Magdeburg 1974 im Cup der Cupsieger noch ein weiter Weg, in der Bundesliga aber hat das Duo bereits Duftmarken hinterlassen. Nachdem Leipzig als zweimaliger Vizemeister (2017, 2021) und mit dem Cupsieg im Vorjahr aufgezeigt hat, profiliert sich das erst 2019 aufgestiegene Union Berlin heuer überraschend in der Rolle als Bayern-Jäger. Am Sonntag (17.30 Uhr, live Dazn) kommt es in München zum Gipfeltreffen mit dem punktegleichen Titelverteidiger. Die Union-Fans jedenfalls schwelgen dieser Tage im großen Glück. „Wenn der Traum wahr wird, wird das Leben zum Rausch“ war am Donnerstag auf einem großen Banner zu lesen. Dazu waren die Meisterschale, der DFB-Pokal und auch die Trophäe der Europa League abgebildet.

Ähnlich ungleich wie das nationale Duell zwischen Union (Kadermarktwert: 117,9 Mio. Euro; Umsatz 2020/21: 46,8 Mio.) und Bayern (995,7; 679,4) gestaltet sich der internationale Vergleich zwischen der deutschen und der englischen Liga. Millionenschwere Investoren und der lukrative TV-Vertrag heben den Profifußball auf der Insel in unerreichbare Sphären: Das Wirtschaftsprüfungsunternehmen Deloitte kalkuliert für die Saison 2022/23 mit über sieben Milliarden Euro Umsatz in der Premier League, verteilt auf 20 Klubs. Die Bundesliga mit ihren 18 Vereinen kommt dem zufolge hingegen auf gerade einmal 3,6 Milliarden Euro. Finanziell bleibt England also auf Sicht außer Reichweite, nicht zuletzt der Meistertitel für Leicester City 2016 aber hat vorgezeigt, dass nicht Geld allein den Erfolg bringt.

Die Hoffnung von Österreichs Meister

Der heimische Meister darf trotz Salzburgs Aus auch für 2024/25 auf einen Champions-League-Fixplatz hoffen. Die Bundesliga hat zwar mit 4,9 Punkten so schlecht abgeschlossen wie seit 2015/16 nicht mehr, liegt im Uefa-Ranking auf Platz zehn. Gefahr droht nur noch von den zwölftplatzierten Türken (drei Vertreter, 2,5 Punkte Rückstand). (swi)









Europa League, Achtelfinale (9./16. März): Union Berlin (Trimmel) – Saint-Gilloise (BEL), FC Sevilla – Fenerbahçe, Juventus – Freiburg (Lienhart, Gregoritsch), Leverkusen (Pentz) – Ferencvaros, Sporting Lissabon – Arsenal, Manchester United (Sabitzer) – Betis Sevilla, AS Roma – Real Sociedad, Schachtar Donezk – Feyenoord (Trauner).

