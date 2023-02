Die Wiener Schule

Die bisherige bundesweite Schreibschrift aus dem 1995, so findet man in Wien, entspreche nicht mehr den „neuesten lern- und entwicklungspsychologischen Erkenntnissen zu Kognition, chirografischer Ergonomie und Lesephysiologie“.

Deswegen wurde nun eine eigene Wiener Schreibschrift präsentiert. Und das ist jetzt kein übrig gebliebener Witz vom „Villacher Fasching“.

Genau definiert wird von der Stadt Wien nun auch, welche Buchstaben bevorzugt zu verwenden sind. Allen voran das M. Denn damit kann man die schönen Wörter Maske, Michael und Mietpreisbremse schreiben. Das sollte schnörkellos gelingen. Sehr wichtig ist auch das H. Wie in Hacker und Hanke, Häupl für die Nostalgiker geht auch noch in der 1995er-Schulschrift. Für die Außenseiterrolle – und die gilt es ebenfalls zu besetzen, denn so unwichtig ist die dann auch wieder nicht – spielt das W eine gewisse Rolle. W wie Wiederkehr und Wrabetz.

Und Sie schreiben jetzt bitte hundertmal in Wiener Schreibschrift in ihr Schönschreibheft: „Ich schreibe nach den neuesten lern- und entwicklungspsychologischen Erkenntnissen zu Kognition, chirografischer Ergonomie und Lesephysiologie.“ (oli)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.02.2023)