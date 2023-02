Großeinsatz für Wiener Polizei

Für den Abend des Burschenschafterballs waren insgesamt zwanzig Kundgebungen angekündigt. Eine davon richtete sich explizit gegen den Ball.

Wien. Bereits am Vorabend des Akademikerballs ist es bei einer Gegendemonstration zu Ausschreitungen in der Wiener Innenstadt gekommen. Nach Angaben der Polizei wurden dabei am Donnerstag drei Beamte verletzt. Kundgebungsteilnehmer bewarfen die Polizisten mit Eiern und pyrotechnischen Gegenständen.

Rund um den Akademikerball waren für Freitagabend weitere Demonstrationen angekündigt. War am Mittwoch noch von zehn Demos die Rede, kamen am Freitag zehn weitere hinzu, wie die Polizei Wien der „Presse“ auf Nachfrage mitteilte. Zumindest eine davon richtete sich explizit gegen den von Kritikern als internationales Vernetzungstreffen Rechtsextremer bezeichneten Ball.

Der Start des Demozugs der „Offensive gegen Rechts“ war für 18.30 Uhr beim Sigmund-Freud-Park nahe dem Schottentor angesetzt. Die Route führte under anderem über die Wipplingerstraße, den Hohen Markt und die Rotenturmstraße bis hin zum Morzinplatz. Die dort stattfindende Abschlusskundgebung war zwischen 19.30 und 20.30 Uhr angemeldet. Die Polizei rechnete in den Stunden vor dem Ball mit 2000 bis 3000 Teilnehmern.

1200 Beamte im Einsatz

Die weiteren 19 angemeldeten Kundgebungen richteten sich nicht gegen den Akademikerball. Die laut Pressestelle der Polizei „beachtenswerteste“ davon war eine Demonstration unter dem Motto „Verurteilung des Angriffskrieges Russlands in der Ukraine“. Dabei wurden 1000 bis 3000 Teilnehmer erwartet.

Der Abmarsch dieses Demozugs war für 19 Uhr beim Grete-Rehor-Park geplant. Die Route führte anschließend über den Museumsplatz, die Babenbergerstraße, den Ring und die Kärntner Straße und endete am Karlsplatz mit einer Abschlusskundgebung von 20 bis 21 Uhr vor der Karlskirche. Die weiteren der zwanzig Kundgebungen am Freitagabend widmeten sich unter anderem den Themen Tierrechte und Kurden. „Wir konzentrieren uns auf die beiden größeren“, sagte eine Polizeisprecher. Die Wiener Polizei war demnach mit rund 1200 Beamten im Einsatz. Aufgrund der zu erwartenden Protestbewegungen wurde bereits ab Nachmittag eine Sperrzone rund um den Veranstaltungsort in der Hofburg eingerichtet.

Auch der Ring wurde abschnittsweise für den Verkehr gesperrt – und zwar ab 16.30 Uhr vom Schwarzenbergplatz bis zum Schottentor. Zudem war auch der Straßenbahnverkehr in diesem Bereich betroffen. Für U-Bahn-Passagiere war lediglich der U3-Aufgang zum Minoritenplatz bei der Station Herrengasse wegen des Platzverbots gesperrt. Nachdem aufgrund der Absperrungen in der Innenstadt mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen war, hatte die Polizei am Freitag empfohlen, den innerstädtischen Bereich großräumig zu umfahren. (bek)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.02.2023)