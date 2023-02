Krach um das neue Krisengesetz

Der Entwurf zum türkis-grünen Krisensicherheitsgesetz wird in der Begutachtung als demokratiepolitisch bedenklich zerpflückt. Was ist dran an der sehr harschen Kritik?

Wien. Der Name ist sperrig, die Materie komplex: Dennoch wird das Krisensicherheitsgesetz während seiner Begutachtung von einer Empörungswelle überrollt. Knapp 8000 kritische Stellungnahmen von Privatpersonen sind bereits eingelangt. Bis zum Ende der Begutachtung am 2. März dürften es noch deutlich mehr werden.

1. Warum erregt die Reform die Gemüter?

Das Krisensicherheitsgesetz soll in Reaktion auf die Coronapandemie die staatliche Krisenvorsorge und Krisenkoordination neu regeln. Kritiker befürchten jedoch, dass das Gesetz totalitäre Mechanismen schafft: Die Regierung könne künftig nach Gutdünken eine „Krise“ ausrufen und die Grundrechte einschränken. Unter den Kritikern sind zahlreiche Personen, die schon die Coronamaßnahmen abgelehnt haben. Ein Herr schreibt in seiner Stellungnahme in Richtung Regierung etwa: „Seit Ihrem völligen Versagen in der Coronapolitik muss ich Ihnen leider mein Vertrauen entziehen.“