Sanktionen gegen Sanktionsbrecher

Die EU-Regierungen gehen gegen eine Reederei in Dubai vor, die russisches Öl transportiert.

Brüssel. Die Geburt des zehnten Sanktionspakets gegen Russland war eine schwere. Nach mehreren Verschiebungen kamen sich die EU-Regierungsvertreter am Freitag dabei näher, das mit elf Milliarden Euro bisher größte Paket zu schnüren. Eine Einigung gab es zu Redaktionsschluss noch nicht. Druck machten sowohl die EU-Kommission als auch die USA, die zum Jahrestag der russischen Invasion in die Ukraine selbst ein weiteres Sanktionspaket auf Schiene brachten.

Zuletzt wurde zwischen den EU-Botschaftern nur noch intensiv über Ausnahmen für ein Importverbot von russischem Kautschuk gestritten. Polen blockierte das Paket wegen geplanter Ausnahmen, die dem Vernehmen nach Italien gewährt werden sollten.

Weitgehend einig waren sich die 27 bereits davor über ein erweitertes Exportverbot von elektronischen Komponenten und Maschinenteilen, die für den Kriegseinsatz nutzbar sein könnten. Außerdem wurden Maßnahmen vereinbart, um die Umgehung der bisherigen Sanktionen zu unterbinden.

Zum einen geht es dabei um Geldstrafen, die bei Nichteinhaltung vorgesehen sind. Zum anderen soll eine Reederei in Dubai sanktioniert werden, die russisches Öl und Gas mit ihren Schiffen transportiert, seit Russland selbst seine Flotte nicht mehr nutzen kann. Die Reederei gehörte seit ihrer Gründung zu einem Teil russischen Eigentümern. Zur Umgehung der Sanktionen wurden laut dem Magazin „Politico“ 90russische Schiffe in die SUN Ship Management Ltd. mit Sitz in Dubai eingegliedert. Sie führen sogar noch immer ihre ehemaligen russischen Namen.

(ag./wb)