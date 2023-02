Palfinger setzt auf die zwei Amerikas

Der Salzburger Kranhersteller erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Rekordumsatz und trotzte den Lieferengpässen.

Wien. Es war ein verrücktes Geschäftsjahr für den Salzburger Kranhersteller Palfinger. Bei der Bilanzpressekonferenz in Wien brachte es COO Martin Zehnder mit einem Satz auf den Punkt: „Wir haben für Mikrochips, die pro Stück normalerweise 50 Cent kosten, bis zu 500 Euro gezahlt.“ So wird der Begriff Lieferengpass allgemein verständlich. Dennoch blickt Palfinger auf ein gutes Geschäftsjahr zurück. Der Umsatz sprang von 1,8 auf 2,2 Milliarden Euro. Ein Rekordwert. Und auch das operative Ergebnis (Ebit) von 150,4 Millionen Euro kann sich sehen lassen. Es liegt knapp hinter dem Rekordwert aus 2021. Damals waren es 155 Millionen Euro.

Das leicht rückläufige Ergebnis und die gesunkene Ebit-Marge (6,8 Prozent) führt Palfinger-CEO Andreas Klauser darauf zurück, dass die höheren Preise nur zeitverzögert an die Kunden weitergegeben werden konnten. Mittlerweile setzt Palfinger übrigens auf Dynamic Pricing. Die Preise werden also einem Index angepasst. „Alles sehr transparent“, betont Klauser. Als Weltmarktführer fällt es Palfinger leichter, Preise durchzusetzen. Im heurigen Geschäftsjahr stehe die Profitabilität im Fokus, betont Klauser.

Diese litt im Vorjahr vor allem an den Unsicherheiten auf dem Energiesektor. Palfinger musste drohenden Strom- und Gas-Engpässen vorbeugen und produzierte vieles auf Lager. Auch führten Lieferverzögerungen bei den Lkw-Herstellern zu hohen Lagerkapazitäten. Die Kräne waren fertig, aber die Lkw-Chassis fehlten.

Palfinger profitiert in diesen turbulenten Zeiten von seiner Diversität. So wird zwar in Europa noch immer fast 60 Prozent des Umsatzes erzielt, aber mittlerweile steuert Nordamerika 23 und Südamerika sechs Prozent des Umsatzes bei. Das Geschäft in den beiden Amerikas brummt. „Die nordamerikanische Wirtschaft erholt sich schnell“, sagt Klauser. Palfinger punktet in den USA vor allem mit seinen Mitnahmestaplern, die in Warenlagern zum Einsatz kommen. Ein wichtiger Palfinger-Kunde ist der US-Einzelhandelskonzern Walmart. Auch in Ländern wie Brasilien und Argentinien sieht Klauser „großes Potenzial“. Dort sind Kräne für die Land- und Forstwirtschaft sowie für den Bergbau gefragt.

Russland-Werk „entkoppelt“

Rund 40 Prozent der Palfinger-Kräne werden in der Bauwirtschaft eingesetzt, 15 Prozent in der Land- und Forstwirtschaft. Die weiteren Geschäftsfelder reichen von Entsorgung und Recycling über Transport und Logistik bis hin zu Verleih, Öl- und Gasförderung, Schienenverkehr oder Windenergie. Von den 12.200 Mitarbeitern weltweit arbeiten fast 3000 in Österreich.

Auch in Russland beschäftigt Palfinger 1400 Leute. Das dortige Werk sei nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine vom Mutterkonzern „entkoppelt“ worden. Palfinger ist zwar weiterhin Eigentümer, das russische Werk agiere aber völlig autonom. An einen Verkauf denkt Palfinger nicht. Vielmehr bestehe „immer die Gefahr einer Zwangsverstaatlichung“, sagte Klauser. Palfinger erzielt in Russland sieben Prozent seines Umsatzes.

Der Vorstand empfiehlt wie schon im Vorjahr eine Dividende von 77 Cent pro Aktie. Das Papier legte gestern im Lauf des Tags knapp 0,5 Prozent zu und notierte am Nachmittag bei 30,25 Euro. Im Oktober lag die Aktie noch unter 19 Euro. Allerdings ist die an der Wiener Börse notierte Palfinger-Aktie weit von Höchstständen (über 40 Euro) vergangener Jahre entfernt. (g.h.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.02.2023)