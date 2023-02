Insulin macht Königinnen

Hinter der Lebensweise eusozialer Insekten und der Lebenserwartung ihrer Regentinnen steht ein und das gleiche Hormon.

Weil quer durch das Tierreich die Ressourcen begrenzt sind und entweder in massenhaften Nachwuchs oder das eigene Wohlergehen und lange Obsorge für wenige Junge investiert werden kann, haben sich zwei ganz unterschiedliche Strategien heraus gebildet, mit denen das Leben angelegt wird: In der einen reproduzieren Individuen sich rasch und stark und bezahlen das mit frühem Tod („live fast and die young“), in der anderen werden sie alt und mehren sich spärlich. Das tun etwa Elefanten und Wale, dem anderen Weg folgen etwa Mäuse, es liegt vor allem an der Größe, Mäuse müssen viele Jäger fürchten.

Aber es gibt Ausnahmen: Winzige Fledermäuse sind langlebig – vermutlich, weil sie in die Lüfte fliehen können, das verleiht auch vielen Vögeln ein relativ langes Leben –, und mauskleine Nacktmulle sind es auch, sie leben im Boden und finden dort Schutz. Und sie leben in straff organisierten sozialen Verbänden, genauso wie die, in denen manche Mitglieder schier grenzenlos in beides zugleich investieren können, Reproduktion und langes Leben: die Königinnen eusozialer Insekten, Bienen, Ameisen, Termiten.