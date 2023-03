Verjus: Der etwas andere Traubensaft liegt im Trend

Immer mehr Winzer setzen auf Verjus – den Saft unreifer Trauben – als Getränk.

So richtig in der Breite angekommen ist der Verjus noch nicht. Doch immer mehr Menschen finden Gefallen an dem grünen Saft – so lautet die direkte Übersetzung aus dem Französischen. Und auch immer mehr heimische Winzer setzen darauf.

Neu ist Verjus nicht, im Gegenteil: Schon im alten Mesopotamien presste man Saft aus unreifen Trauben. Dieser wurde (und wird bis heute) vielfach als Würzmittel statt Essig oder Zitrone eingesetzt. Mit dem Siegeszug der Zitrone verlor das Produkt fast überall in Europa an Bedeutung. Inzwischen wurde er freilich wieder entdeckt: nicht (nur) als Würze – sondern, gespritzt oder anderweitig vermischt, auch als interessantes alkoholfreies Getränk.