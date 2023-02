Der Wohlstand freier Nationen: Warum freie Gesellschaften reicher sind

Freie Gesellschaften sind reicher. Aber woran liegt das? Bringt mehr Freiheit auch größeren Wohlstand? Oder ist Freiheit ein teurer Luxus, den sich nur reichere Gesellschaften leisten können? Denn das stärkste Wirtschaftswachstum legten zuletzt Autokratien wie China hin – nicht Demokratien.

Viele mutige Menschen riskieren für die Freiheit sogar ihr Leben. Im Iran sind vergangenen September Proteste gegen das autoritäre Regime in Teheran ausgebrochen, nachdem Jina Mahsa Amini in Teheran durch Polizeigewalt ums Leben kam. Und obwohl scharf auf Protestierende geschossen wird, obwohl Folter, Vergewaltigung und Tod drohen, gehen die Menschen Tag für Tag auf die Straße.

Auch im chinesischen Überwachungsstaat wagten sich Ende November landesweit Menschen auf die Straße, um gegen die harten Corona-Maßnahmen im Reich der Mitte zu protestieren. Und die Ukraine wehrt sich seit einem Jahr erfolgreich gegen einen von vielen für übermächtig gehaltenen Gegner. Russlands neoimperialistischer Angriffskrieg hat nichts anderes zum Ziel, als den beständigen Weg der Ukraine in Richtung einer westlichen Demokratie aufzuhalten und das Land stattdessen zum russischen Vasallen zu machen. „Es gibt kein schöneres Wort als Freiheit. Es gibt kein edleres Ziel als die Freiheit. Es gibt kein höheres Streben als die Freiheit“, sagte US-Präsident Joe Biden am Dienstag in Warschau in Richtung Ukraine und in Richtung der Nato-Verbündeten der USA, aber auch in Richtung des russischen Machthabers Wladimir Putin und in Richtung Autokraten etwa in Peking und Teheran.