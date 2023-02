Andrea Maria Schenkel: Gefährliche Geschichten

Der Roman „Der Erdspiegel“ der deutschen Autorin Andrea Maria Schenkel erzählt von verschwundenen Frauen und einem Verführer. Spannend.

Die einen sagen dies, die anderen jenes, und wer hat recht? Was ist das für einer, der Bichel? Ist er einer, der mit seinen aufregenden Geschichten und schönen Reden die Menschen betört, ein Menschenfänger gar? Oder ist er ein unbescholtener Bürger, der anderen hilft? Diejenigen, denen der Bichel seine Unterstützung anbietet, sind allesamt schöne junge Frauen, die von einer besseren Zukunft träumen – an der Seite eines angesehenen, wohlhabenden Mannes, ihres Geliebten oder indem sie eine Arbeit finden, die ihnen Eigenständigkeit und ein gutes Auskommen sichert. Und eine nach der anderen verschwindet.

Diesen Mann, Andreas Bichel, hat es tatsächlich gegeben. Der Rechtsgelehrte Paul Johann Anselm von Feuerbach – Vater des Philosophen Ludwig Feuerbach – brachte 1811 ein Buch über Kriminalfälle heraus, in dem er über Bichel schrieb. Andrea Maria Schenkel erzählt im Nachwort, wie sie zufällig auf Bichels Geschichte gestoßen ist, als sie etwas anderes recherchiert hat. Und so ist also wieder ein historischer Kriminalroman mit realem Hintergrund entstanden – ein Genre, für das Schenkel mehrfach ausgezeichnet wurde.