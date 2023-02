Elim Chan: „Wir stehen unter Druck, perfekt zu sein“

Die Dirigentin Elim Chan hat sich in den vergangenen Jahren in der Musikwelt einen großen Namen gemacht. Damit ihr das Pensum nicht zu viel wird, musste sie lernen, Nein zu sagen. Sich einer Autorität zu widersetzen wäre ihr als Kind in Hongkong nie in den Sinn gekommen. „Heute ist das anders, alles hat sich geändert“, sagt die Künstlerin.

Wo sind Sie denn gerade?

Elim Chan: Zu Hause in Amsterdam, ich bin jetzt eine Woche hier.

Ihr Kalender ist proppenvoll. Das ganze Frühjahr touren Sie mit verschiedenen Orchestern durch Europa und die USA und sind fast jeden Tag in einer anderen Stadt. Wird Ihnen das nie zu viel?

Es stimmt, zurzeit ist es sehr intensiv. Das hat damit zu tun, dass 2020 aufgrund der Pandemie so viele Konzerte abgesagt wurden. Viele davon werden nun nachgeholt, und daneben finden noch jene Konzerte statt, die ohnehin für 2023 geplant waren. Daher habe ich doppelt so viel zu tun. Und wenn ich eine Woche zu Hause bin, gibt es hier sehr viel zu erledigen. Gestern kam noch eine Anfrage, ob ich wo einspringen kann. Aber ich habe Nein gesagt.