Fette Beats sind nichts für Blunzenfette

Oft hat ein Wort mehrere ganz unterschiedliche Bedeutungen nebeneinander. Das bringt kein irres Chaos. Die meisten Menschen können damit ganz gut umgehen.

„I'm a fat cat, look at me, stomach like a Volkswagen“, prahlte US-Rapper Ice Cube. Das war 2010, da war er nicht mehr ganz taufrisch. Und längst nicht mehr darauf erpicht, sich neue Jugendsprache anzueignen. Nein, er meinte es ganz klassisch (und selbstironisch): Ich bin fett, ich kann's mir leisten. Im Sinne der menschlichen Katzen, für die britische Linke den „Fat Cat Day“ erfunden haben: Das ist der Tag des Jahres, an dem ein Topmanager brutto bereits so viel verdient hat wie ein durchschnittlicher Arbeitnehmer in einem Jahr.

Aber seit wann ist das Wort „fett“ bzw. das englische Pendant „fat“ im Hip-Hop-Slang ein positives Adjektiv, vergleichbar mit „cool“ oder „geil“? Da kann man nur abschätzen. Die Hamburger Band Fettes Brot wurde 1992 gegründet, damals sprach man sicher schon von fetten Beats und fettem Sound. Und eben vom fetten Brot, wobei das Brot ein Joint ist. (Kein Braten, sondern eine Marihuanazigarette.)