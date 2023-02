Jubel für Philharmoniker-„Generalprobe“

Thielemann und die Wiener Philharmoniker sind für New-York-Tournee ideal gerüstet.

Der Tournee-Erfolg scheint vorprogrammiert. Auch für das zweite ihrer drei Programme, welche die Wiener Philharmoniker für ihre demnächst startende traditionelle New-York-Reise vorbereitet haben, wurden sie bei der „Gastspiel-Generalprobe“ im Musikverein bejubelt. Den Dirigenten, Christian Thielemann, wollte das enthusiasmierte Publikum im Goldenen Saal gar nicht gehen lassen. Längst hatte das Orchester das Podium verlassen, wurde er immer wieder herausgebeten, um den kaum enden wollenden Applaus entgegenzunehmen.

Es war ein ganz außerordentlicher Brahms, mit dem beim Finale dieser philharmonischen Soiree aufgewartet wurde. Nicht weil man versuchte, wie man es in jüngerer Zeit zuweilen erfährt, diese Zweite Brahms in einem anderen, ungewohnten Licht erscheinen zu lassen. Im Gegenteil: Dirigent und Orchester machten nichts anderes, als diese Partitur mit all ihren Nuancen in Tempo, Phrasierung und Artikulation bis ins letzte Detail ernst zu nehmen, stets begleitet von höchster Inspiration und nie erlahmender Energie.