Otto Wagners Juwel am Wasser wird saniert

Gerald Loew, Leiter der MA 45 (l.), und Christoph Fehringer (Via Donau) vor dem ehemaligen Schleusengebäude am Brigittenauer Sporn. Die Presse/Clemens Fabry

Das Schleusengebäude am Brigittenauer Sporn wird saniert. Rücksicht nimmt man dabei auch auf die hier brütenden Mauersegler.

Auch Mauersegler mögen Otto Wagner. Die streng geschützten Vögel haben sich schon vor vielen Jahren ein Bauwerk des bekannten Wiener Architekten als Brutstätte ausgesucht: Jahr für Jahr kehren 40 bis 50 Vogelpaare im Frühling aus Afrika zurück, um gut geschützt in den Rosetten – den blütenförmigen Dekorationselementen an der Fassade – des ehemaligen Schleusengebäudes der Nussdorfer Wehr- und Schleusenanlage zu brüten.

Die Funktion als Brutstätte hatte Otto Wagner freilich nicht im Sinn, als er die Wehranlage samt Brücke zum Nussdorfer Festland am (heutigen) Brigittenauer Sporn entworfen hat. Vielmehr sollte die Anlage, 1899 fertiggestellt, den alten und bis dahin nicht ganz so verlässlichen Hochwasserschutz ablösen und so den Donaukanal, der sich genau hier von der Donau teilt, vor Überflutungen bewahren. Bis heute regulieren diese Schleusen den Wasserstand des Donaukanals.