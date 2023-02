Birgit Birnbacher: Das spezifische Gewicht des Glücks

Birgit Birnbacher gräbt tief in „Wovon wir leben“: Ein sprachlich beeindruckender Roman, der vieles lehrt, unter anderem Demut gegenüber unterschiedlichen Lebensentwürfen.

„Knapp am Sauerstoff vorbei“: Dieser Satz ist für die Krankenschwester Julia zum Inbegriff ihres Lebens geworden: Kürzlich wurde bei ihr schweres Asthma diagnostiziert, sie erlebte traumatische Erstickungsanfälle. Knapp entging sie der Versorgung mittels Sauerstoffflasche. Das Krankenhaus wartet schon auf ihre Gesundschreibung, um sie nach einem schweren Fehler im Dienst zu entlassen. Julia bleibt nichts anderes übrig, als in ihren Heimatort zurückzukehren: das namenlose Dorf im Innergebirg im Schatten des Heukarecks, in dem sie aufgewachsen ist. Der eine Ort, an dem sie noch nie atmen konnte.

Birgit Birnbacher, Jahrgang 1985, Bachmann-Preisträgerin und eine aus der Riege imponierender österreichischer Autorinnen, lässt in ihrem neuen Roman „Wovon wir leben“ lauter Versehrte zusammentreffen: Julias Vater, der wirklich alles tut, um die Frauen seiner Familie an sich zu binden; der Bruder, der nach einer falschen Diagnose mit den Folgen einer Hirnhautentzündung im Sanatorium lebt; die „Bewohner“ des örtlichen Gasthauses – Männer in unterschiedlichen Stadien der Trunksucht und der Verzweiflung ob ihrer Arbeitslosigkeit; die Ziege Elise, die immer wieder vor Schmerzen schreit. Und Oskar, genannt „der Städter“, der nach einem „Luxusinfarkt“ (ohne Folgen) in den Ort auf Reha geschickt wurde und beschließt, zu bleiben. Oskar tut sich leicht, denn er hat ein „Jahr aus Glück“ gewonnen, ein Grundeinkommen für zwölf Monate.