Nach dem euphorischen Jahresauftakt atmen die Börsen erst einmal durch. Und Warnungen vor einer Korrektur werden lauter. Das hindert Experten nicht daran, bei so manchen Aktien an das große Kurspotenzial zu erinnern. Etwa bei diesen vieren aus Deutschland.

Jetzt wird also einmal Dampf abgelassen. Das braucht nicht zu verwundern. Nachdem das Jahr mit einer über Erwarten starken Aufwärtsbewegung bei Aktien gestartet hatte, war es eine Frage der Zeit, bis die Übertreibung korrigiert werden würde.

Die abgelaufene Woche war also gekennzeichnet von deutlichen Abschlägen. Am Freitag haben sie sich dann noch beschleunigt. Und einmal mehr waren es die höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten, die als Damoklesschwert über den Anlegern hingen und hängen und die das Dampfablassen angeschoben haben. Außerdem nahmen die Konsumausgaben in den USA im Jänner stärker als erwartet zu. Es läuft also mit der Wirtschaft besser als erwartet – das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass damit auch die Angst vor Zinsanhebungen, die neulich ohnehin wieder umzugehen begann, befeuert wird. Diese Sorge hatte die Börsen ja schon seit Anfang Februar gebremst.

Warnungen vor einer Korrektur

Was man nicht außer Acht lassen sollte, ist, dass nun die Stimmen derer, die ohnehin eine stärkere Korrektur für die ersten Monaten 2023 prognostiziert hatten, lauter werden. Auf lakonische Art tat das der renommierte Investor Michael Burry vom Hedgefonds Scion Asset Management. Um auszudrücken, was er von der jüngsten Rallye am Aktienmarkt hält, twitterte er Anfang des Monats einfach ein „Sell“ an seine Fans. Der Markt sei vor dem Hintergrund der coronabedingten Lieferengpässe, des Ukrainekrieges und der Zinserhöhungen zu schnell zu euphorisch und sorglos gewesen, lautete der Tenor auch anderer renommierter Experten.

Was also tun? Nah am Ausgang des Partyraums tanzen, damit man schnell hinauskommt, wenn die Musik zu spielen aufhört. Um aber als Neuankömmling noch zur Party dazuzustoßen, ist es vielleicht nicht der beste Zeitpunkt.

Aktienideen aus Deutschland

Aber nur wenn man nicht gleich kauft, um sein hoffentlich breit gestreutes Depot zu erweitern, kann man sich sehr wohl einige Aktien bereits zu Gemüte führen, die von Fachleuten auch jetzt empfohlen werden. Wir sind in Deutschland bei folgenden vieren - zwei bekannten und zwei weniger bekannten - fündig geworden: