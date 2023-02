Der Plan für den ORF: Irgendwas, nur billiger

Haushaltsabgabe statt verhasster GIS? Mit dieser Debatte lenkt die Medienpolitik erfolgreich vom eigentlichen Thema ab: Wie geht Öffentlich-Rechtlich im Digitalzeitalter? ✒

Eine völlige Offenlegung gleich zu Beginn: So gut wie alle, die sich da an der Debatte um die Neuaufstellung des ORF beteiligen, haben eigene Interessen im Blick. Die politischen Parteien sowieso, das braucht kein weiteres Wort der Erörterung. Die privaten Radio- und TV-Konkurrenten, die immer noch im mächtigen Senderschatten des ORF stehen. Die GIS-Zahlerinnen und Zuseher sind auch nicht neutral, wenn es um „ihren“ ORF geht: Sie wollen attraktive Inhalte für möglichst wenig Geld.

Aber freilich haben auch Medienhäuser wie „Die Presse“, deren Kerngeschäft nichts mit Radio und Fernsehen zu tun hat, ihre Vorstellungen. Wirken sich doch so gut wie alle Entscheidungen rund um den öffentlich-rechtlichen Riesen unmittelbar auf ihre wirtschaftlichen Grundlagen aus. Leicht zu erklären ist das anhand des aktuellen Konflikts um orf.at, die sogenannte blaue Seite, an der eine Onlineredaktion im 19. Wiener Gemeindebezirk rund um die Uhr arbeitet. Wenn auf dieser journalistisch hervorragend gemachten Website Nachrichten- und Magazintexte ohne Bezahlschranke zugänglich sind, untergräbt das freilich massiv das ohnehin fragile, weil im Aufbau befindliche Geschäftsmodell von privaten Onlinemedien. Die ohne GIS-Gebühren und ohne riesiges öffentlich-rechtliches Redaktionsnetzwerk mit Abo-Modellen bestehen wollen und müssen.

Wenn es auch noch so nach „No na ned“ klingt, muss man es doch immer wieder hinschreiben: Es gibt keine journalistische ohne wirtschaftliche Unabhängigkeit. Wer wie der ORF überwiegend gebührenfinanziert ist, läuft außerhalb dieses harten Wettbewerbs, verfälscht diesen und beeinträchtigt in einem so überschaubaren Medienmarkt damit die Chancen seiner Konkurrenten. Doch ohne diese Konkurrenz, ohne einander ergänzende, sich kontrollierende, in Summe ein ganzes Informationsbild ergebende Medien, gibt es keine funktionierende Demokratie. Deshalb sind faire, gut abgewogene Rahmenbedingungen für ein ausbalanciertes Medienbiotop, in dem neben dem einen Riesenfisch auch große, mittlere und kleine überleben können, unerlässlich.

Was derzeit rund um den Ersatz für die vom Verfassungsgerichtshof gekippte GIS-Finanzierung passiert, gibt wenig Anlass zur Hoffnung. Denn die türkis-grüne Medienpolitik geht, wie viele Vorgängerregierungen, nicht den notwendigen, sondern den populistischen Weg. Statt einmal in einem breiten Diskurs zu klären, was Öffentlich-Rechtlich im digitalen Zeitalter bedeuten kann, was der ORF machen soll und was nicht, und danach erst für eine ausreichende Dotierung zu sorgen, geht es andersherum. Die von allen als zu hoch empfundene GIS-Gebühr muss durch etwas ersetzt werden, das billiger ist. So einfach. Das führt zur hektischen Streichung des Breitensport-Kanals und dem angekündigten Aus für das angesehene Radio-Symphonieorchester. Ohne zu sagen, was Alternativen wären. Lieber lenkt man die Öffentlichkeit da mit der Frage GIS oder Haushaltsabgabe ab. Der Treppenwitz dabei: In einer Zeit, in der viele ihren Informationsbedarf (anders als früher) ganz ohne ORF decken, sollen plötzlich alle dafür zahlen.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.02.2023)