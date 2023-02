Richtiges Anliegen, falscher Anlass

Ist das von der Regierung vorgeschlagene Krisensicherheitsgesetz ein Anschlag auf unsere Freiheit?

Sophie Scholl von der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ hat in ihrer Gestapo-Vernehmung erklärt, dass sie den Nationalsozialismus wegen seiner Einschränkung der „geistigen Freiheit des Menschen“ ablehne. Ihr Bruder Hans rief unter dem Fallbeil: „Es lebe die Freiheit!“ Das war vor wenigen Tagen 80 Jahre her, aber auch noch nach fast drei Generationen ringen diese Menschen uns Hochachtung ab. Wie lächerlich unzutreffend ist der Satz im Todesurteil: „Ihre Bürgerehre haben sie für immer verwirkt.“

Unsere Freiheit hängt von steter Wachsamkeit ab – und auch vom Hochhalten der Erinnerung an die Grausamkeit der Unfreiheit. Daran rührt derzeit für manche der gerade noch in Begutachtung stehende Entwurf eines Krisensicherheitsgesetzes. Über 15.000 Privatpersonen haben Stellungnahmen abgegeben. Fast alle negativ, oft ohne genaue Begründung und ohne juridisches Verständnis. „Lehne ich strikt ab!“, ist die kürzeste Stellungnahme, die ich gefunden habe. Die offenbar stark in den Reihen der Impfmaßnahmengegner geschürte Grundbefürchtung ist, dass das Gesetz die Regierung ermächtige, eine Krise auszurufen, um dann diktatorisch am Parlament vorbei durch Notverordnungen die Grundrechte aushebeln zu können.

Das wird gelegentlich mit dem Ermächtigungsgesetz 1933 der Nazis verglichen oder mit dem Kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetz (KwEG) von 1917, mit dem Bundeskanzler Dollfuß die Ständestaatsdiktatur herbeigeführt hat. Diese Gesetze hatten den Regierungen jedoch explizit erlaubt, den Grundsatz zu durchbrechen, dass jedes Gesetz verfassungskonform sein muss und jede Verordnung gesetzeskonform, und dass Gesetze nur vom Parlament aufgehoben oder verändert werden dürfen. Im Krisengesetz von 2023 gibt es diese entscheidende Erlaubnis nicht. Es bereitet sie auch nicht vor.

Aber, argwöhnen manche, solche Bestimmungen könnten ja kommen. Und muss man nicht schon den Anfängen wehren? Ja. Aber nur jenen Anfängen, die selbst schon unrecht, böse oder verführerisch sind – wie etwa die Ablehnung des „Parlamentarismus“ und die Entrechtung der Juden im NS-Parteiprogramm von 1920, die Ermächtigung des Reichspräsidenten zur Aufhebung von Grundrechten im Artikel 48 der deutschen Verfassung 1919 oder die Übernahme des KwEGs in die Verfassung der Ersten Republik. Aber schon alldem zu wehren, was die Vorstufe einer möglichen Entwicklung zu so einem Anfang hin sein könnte, ist ein gefährliches Spiel: Man kann damit letztlich alles delegitimieren, was man nicht mag. Man sollte also auch den Wachsamen gegenüber wachsam bleiben.

