Finnische Skispringer, die Letzten ihrer Art

Matti Nykänen war einst Finnlands Überflieger. (c) imago/HJS

Leichtathleten, Schwimmer, Springer: Einst in Finnland populär und erfolgreich, sind sie in der Gegenwart keine Sieger mehr. Nykänens „Erben“ wollen und viele können auch nicht mehr. Finnland ist bei der WM in Planica noch ohne Medaille.

Kankkonen, Nykänen, Puikkonen, Nieminen, Ahonen – es sind Namen, die in Finnland jeder kennt. Sie stehen für Höhenflüge, waren Ausnahmespringer. Ob Überflieger oder „Bar-Flys“: Um Finnen ist es seit Jahren auf Schanzen still geworden. War es einst Volkssport, heben in der Gegenwart nur noch deren Schatten ab. Auch bei der Planica-WM findet man keine Finnen-Sieger. Sie flattern durchs Niemandsland.

In Planica ereilt sie sogar ihre Vergangenheit. Die letzte prestigeträchtige Medaille gelang hier: Team-Bronze, bei der Skiflug-WM 2010. Und jetzt, 2023? Nach 13 Events ist die vermeintliche Wintersport-Nation noch ohne Medaille. Egal ob Loipe oder Schanze. Es stimmt etwas nicht - und im Skispringen schon sehr lange nicht mehr.

Rätselraten oder logische Folge?

Den letzten Weltcupsieg feierte Anssi Koivuranta 2014 in Innsbruck. Eine beklemmende Bestandsaufnahme, der sich seit Sommer 2022 Ex-ÖSV-Cheftrainer Mika Kojonkoski als Sportdirektor stellt. Die Lösung, sagt der Mann, der einst Österreichern mit dem Slogan „Bright Eyes“ Flügel verlieh, sei „so schnell nicht in Sicht“.