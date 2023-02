Falsches Bein beim Sprung schadete nicht

Polizist erhält Geld von der privaten Unfallversicherung.

Wien. Als ein Polizeibeamter an einem Auswahlverfahren der Cobra teilnahm, passierte das Unglück. Er sprang nach Bewältigung einer hohen Sprossenwand so, dass er bewusst mit dem linken Fuß landete, um wieder schnell mit dem rechten durchstarten können. Der Mann erlitt aber durch die Aktion unter anderem eine Kreuzbandruptur am linken Bein und wurde teilinvalid. Das linke Bein war schon bei einem Snowboardunfall ein halbes Jahr zuvor geschädigt worden.