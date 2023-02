Warum man von den besten Aktien oft die Finger lassen sollte

Es gibt sie: Aktien, die sich seit Jahresbeginn verdoppelt oder verdreifacht haben. Oft handelt es sich aber um Erholungen nach einem Absturz.

Dass Tesla und Nvidia zu den besten Aktien der vergangenen zehn Jahre zählen, ist bekannt. Die Aktie des E-Autobauers ist in diesem Zeitraum um das 84-Fache gestiegen, jene des Chip-Designers um das 76-Fache. Leider ist es die Ausnahme, dass sich Aktien in einer Dekade so stark entwickeln, ja, dass sie sich auch nur verzehnfachen.



Häufiger fündig bei der Suche nach einem „Tenbagger“ (Verzehnfacher) wird man freilich, wenn man sich unter den kleinen Werten umschaut. Etwa im Russell 3000. Dieser US-Index enthält 3000 Werte. Auch ziemlich kleine Unternehmen sind darunter, und diese haben es naturgemäß leichter, sich vom Stand weg zu verzigfachen. Bester Wert im Russell 3000 in den vergangenen zehn Jahren war Plug Power, das um das 107-Fache gestiegen ist. Plug Power stellt Brennstoffzellen her und beliefert seine Kunden auch mit Wasserstoff. Und Wasserstofftitel zählen zu den Anlegerlieblingen der vergangenen Jahre.