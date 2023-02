Der Tourismus erlebt ein Comeback – die Aktien auch

Das Reisen kehrt zurück: Nach den Einschränkungen aufgrund der Pandemie füllt die gute Buchungslage die Kassen der Anbieter, und die Kurse steigen. Ein guter Zeitpunkt für ein Investment? Und wo könnte man zulangen?

Wien. Lockdowns, Reisebeschränkungen, Grenzschließungen: Ganze Länder schotteten sich ab 2020 ab, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen und eine Seuche ungeahnten Ausmaßes zu verhindern. Reisen wurde praktisch unmöglich, und keine andere Branche wurde von der Pandemie so hart getroffen wie der Tourismus mit allem, was dazugehört – von Reiseanbietern und Fluggesellschaften über Kreuzfahrt-Reedereien bis zu Hotels. Viele Unternehmen gingen pleite, andere, wie die Lufthansa und TUI, konnten nur mit milliardenschwerer Staatshilfe überleben.



Doch mit dem Jahr 2022 kehrte die Reiselust zurück, und jetzt, knapp drei Jahre nach Ausbruch der Pandemie, zeigen die weltweit stark steigenden Buchungen den enormen Nachholbedarf und -effekt. Schon im Vorjahr verdoppelte sich laut der Welttourismusorganisation UNWTO die Zahl der Touristen auf 900 Millionen, was freilich immer noch nur 63 Prozent des Vorpandemie-Niveaus bedeutet. Heuer soll dieses erreicht, wenn nicht sogar überschritten werden. Für gute Stimmung auf der Welttourismusmesse ITB, die vom 7. bis 9. März wieder in Berlin stattfindet, ist daher gesorgt. Zumal sich die Trendwende bereits in den Bilanzen der Unternehmen und den steigenden Aktienkursen niederschlägt. Laut Prognose von Statista soll die Branche heuer ein Marktvolumen von 834 Milliarden Euro erreichen, um 20 Prozent mehr als 2022 und schon mehr als 2019. Bis 2027 soll der Wert auf knapp 970 Milliarden Euro steigen.

Bilanzen, Trends und Klimaschutz