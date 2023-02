Klima, Geld und Industrie: Wird Europa gerade von den USA abgehängt?

Amerikas Präsident Joe Biden lockt Unternehmen mit billiger Energie und Milliarden an grünen Förderungen ins Land. Die EU fürchtet um ihre Wettbewerbsfähigkeit, erste Unternehmen drohen mit Abwanderung. Doch an zu wenig Fördergeld liegt das nicht.

Wien. In Amerika sind die Wiesen grüner. Und nicht nur die. Seit US-Präsident Joe Biden sein Milliarden-Förderprogramm für den Aufbau einer klimafreundlichen US-Wirtschaft vorgestellt hat, sind die Vereinigten Staaten der erklärte Sehnsuchtsort europäischer Unternehmen. Über den „Inflation Reduction Act“ (IRA) sollen immerhin 369 Milliarden US-Dollar (349 Milliarden Euro) an jene Firmen fließen, die helfen, den zweitgrößten Treibhausgas-Emittenten der Welt klimapolitisch wieder auf Kurs zu bringen. Um davon zu profitieren, müssen sie aber meist in den USA produzieren. Und die Firmen kommen: Am Sonntag kündigte etwa der deutsche Autozulieferer Schaeffler neue Investitionen in Amerika an.

„Wir haben ein Problem mit der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den USA“, sagte Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung, in der ORF-„Pressestunde“. Billige Energie und hohe Förderungen jenseits des Atlantiks seien eine „toxische Mischung“ für den Standort Europa. Die EU müsse rasch nachlegen.