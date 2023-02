Die EU drängt Serbien und Kosovo zu einem Kompromiss

Die neue Dialogrunde zwischen Belgrad und Prishtina am Montag soll endlich eine Einigung bringen. Doch beide Seiten beharren auf ihren „roten Linien“.

Belgrad. Zumindest der Vermittler scheint zu denken, dass der diplomatische Grabenkrieg zwischen dem Kosovo und Serbien ein Ende finden könnte. Seit fast drei Jahren hat der EU-Sonderbeauftragte Miroslav Lajčák die undankbare Rolle des Animateurs im festgefahrenen Dialogprozess der unwilligen Nachbarn. Doch vor dem erneuten Gipfeltreffen mit Kosovos Premier Albin Kurti und Serbiens Präsidenten Aleksandar Vučić am Montag in Brüssel drückt selbst der geduldige Berufsdiplomat Lajčák aufs Tempo: „Wir erwarten, dass unser Vorschlag von beiden Seiten angenommen und mit dessen Umsetzung begonnen wird.“ Mit verstärktem Druck und einem Kompromissvorschlag will Brüssel die früheren Kriegsgegner endlich zu einem Ausgleich – und der Normalisierung ihrer Beziehungen – bewegen.



Vor der neuen Runde des zwölf Jahre dauernden Dialogmarathons sind die EU-Hoffnungen auf einen Durchbruch ebenso groß wie die Vorbehalte und Widerstände in Belgrad und Prishtina: Eine ausgemachte Sache ist eine Einigung keineswegs.