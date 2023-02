Es ist noch eine ganze Weile hin bis zur hochsommerlichen Nachrichtenflaute. Doch im Reich von King Charles ist bereits am Ende des Winters die Sauregurkenzeit angebrochen.

Nicht, dass die Royals oder die Tory-Regierung nicht genug Nachrichten produzieren würden. Doch in den britischen Supermarktregalen tut sich eine Leere auf. Es fehlt an frischem Gemüse. Und bald schon, so steht zu befürchten, könnte auch das Obst knapp werden.



Jetzt haben die Brexit-Anhänger der „Splendid Isolation“ den Salat: Die „Salad Days“ – Synonym für die Jugend – sind vorbei. Klar, dass das Wetter schuld sein muss – die tiefen Temperaturen in den Anbaugebieten Spanien und Marokko. „Wir haben nicht gewusst, dass wir Frost in Marokko hervorrufen, wenn wir für den Brexit stimmen“, ätzte ein konservativer Abgeordneter.



„Lasst sie Rüben essen“, titelte der „Daily Mirror“ in Anlehnung an die Kraut-und-Rüben-Politik der Agrarministerin – und das angebliche „Kuchen statt Brot“-Zitat der Marie Antoinette. Fehlt nur noch ein Tipp des Königs, des obersten Hobbygärtners, für das Anlegen von Gemüsegärten. Falls auch noch die Erdäpfel für die Nationalspeise Fish & Chips ausgehen sollten, droht ein Volksaufstand – und das vor der Krönungszeremonie von Charles im Mai. In London könnten dann faule Tomaten fliegen. (vier)

