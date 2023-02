Kosmetik im Papiergeschäft

Sihame Aziz stellt in einem früheren Papiergeschäft Naturkosmetika her – und lässt sich im Labor bei der Herstellung über die Schulter schauen.

An sich hatte Sihame Aziz einen fixen Plan: Nach dem Studium der Pharmazie in ihrer Heimat Algerien ging sie nach Paris, um dort ihre Dissertation zu verfassen. Später wollte sie wieder zurück nach Algerien ziehen und dort arbeiten.



Dann aber ist Aziz vor mehr als 20 Jahren „die Liebe meines Lebens“ begegnet und „ich habe alles stehen und liegen gelassen. Ich wusste, wenn ich noch vier Jahre in Paris bleibe, wird das nichts“. Also zog sie nach Wien. Dort nämlich hatte sich ihr (späterer) Mann niedergelassen, weil er – politisch verfolgt und aus dem Irak geflohen – „hier in Frieden leben konnte“.