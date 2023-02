Österreichs ungleiche Fußballwelten

Warum Michael Wimmer siegt und nicht glücklich ist. Oder: Warum Christian Ilzer verliert, aber vor Zuversicht strotzt.

Graz/Wien. Wer gegen den Tabellenvorletzten mit 3:0 gewinnt, hat zwar alles richtig gemacht – und doch nur die Pflicht erfüllt. Auf diesen schnellen Nenner lässt sich der Sieg der Wiener Austria gegen Hartberg bringen. Allerdings, und das ist der eigentliche Bonus hinter diesem Auftritt: Er führte Violett tatsächlich ein Stück näher an das Saisonziel, das Erreichen der Meistergruppe. Noch stehen die Runden aus, dann trennt sich die Tabelle zum fünften Mal in Österreich nach dem „Grunddurchgang“ auf. Und Austria liegt noch über diesem Strich.



Austria-Trainer Michael Wimmer, der Deutsche ist Realist, sprach vom „schwächsten Spiel“ seiner Amtszeit. Jeder Österreicher hätte ein 3:0 (Tore: zwei Mal Tabaković, einmal Fischer) über den Klee gelobt und die eigene Arbeit gepriesen, Wimmer nicht. Ihm fehlten Dominanz, Mut und das letzte Nachsetzen. Erst in der zweiten Hälfte sprach er von gezeigtem „Speed“. Drei Punkte wären wichtig, und sind es doch wieder nicht. Der Ausrutscher von Sturm Graz führte dazu, dass Austria Klagenfurt der Wiener Austria an den Fersen klebt. Zwei Punkte trennen beide Vereine, also nichts.



Die Zahl Vier wollte Sturm-Graz-Trainer Christian Ilzer verständlicherweise nicht mehr hören. Der Flop gegen Klagenfurt verpasste den Seinen einen gehörigen Dämpfer im (geglaubten) Titelkampf. Und Vier? Im vierten Spiel nach der Winterpause trafen die „Schwoazen“ gleich vier Mal die Stange, die Steirer verpassten den Sieg womit Abstände zu Salzburg größer und zu Lask (der 1:0-Sieg gegen Lustenau war falsch, kein Elfmeter) unerwartet kleiner wurden. Dass auch in diesem Fall Raison und Besonnenheit die Antworten bestimmten, Ilzer vermied es tunlichst, den Begriff Pech über Gebühr zu strapazieren, imponiert. Man müsse in diesem Moment einfach „präsenter“ sein.



In einem Punkt aber kennt auch er kein Pardon: Das „Gemurkse“ mit dem Video Assistant Referee plagt Österreichs Fußball. Jetzt in Linz, vergangene Woche gab die Liga sogar drei VAR-Fehler zu. Das Schiedsrichterwesen obliegt dem ÖFB – wann von dieser Stelle ein Einlenken erfolgt?

Referees „im Stich gelassen“

Ilzer nahm die „Men in Black“ in Schutz. Er sagt, sie würden von Kollegen „im Stich gelassen“. Darunter leiden ferner Spiel, Profis und Zuschauer. Ob Österreich eine Fehlerkultur dulden muss, mag eine Streitfrage sein. Häufen sich jedoch Missverständnisse und Fehler, sollte dem Einhalt geboten werden. Und weil dem nicht so ist, sollte sich Sturm Graz drei Runden vor Ende des Grunddurchganges nach hinten orientieren. Ilzer blickt trotzdem nur voraus. (fin)