Pensionen: SPÖ legt mit Gutachten nach

Abschmelzende Erhöhung soll „unsachlich“ sein.

Wien. Seit Monaten üben die Sozialdemokraten massive Kritik an einer von ÖVP und Grünen 2020 auf den Weg gebrachten Änderung im Pensionssystem: Der damals vorgenommene Eingriff sieht vor, dass die erste Anpassung der Pension nicht gleich zur Gänze vorgenommen wird, sondern abschmilzt. Sprich: Wer im Jänner in Pension geht, bekommt die volle Erhöhung, für Antritte zu Jahresende gibt es zum Start gar keine Erhöhung mehr. In Zeiten hoher Teuerungsraten wirkt sich dies deutlich auf die Pensionshöhe aus. Die SPÖ drohte zuletzt, die Regelung vor den Verfassungsgerichtshof zu bringen, etwa über einen Beschluss der Kärntner Landesregierung.



Jetzt, im Finale des Kärntner Landtagswahlkampfes, legte die SPÖ nach: Man werde jedenfalls eine Verfassungsbeschwerde veranlassen, sofern Türkis-Grün nicht im März eine Änderung vorlege. Im Nationalrat wäre dafür etwa die Zustimmung der FPÖ vonnöten, in Kärnten wäre ein Regierungsbeschluss – theoretisch – auch im Alleingang möglich.



Am Wochenende legte die SPÖ nach: Via „Krone“ wurde ein eigens vom Parlamentsklub der SPÖ beauftragtes Gutachten des früheren Verfassungsrichters Rudolf Müller in Umlauf gebracht. Und der Jurist, der während der SPÖ-Kanzlerschaft auch der „Kommission zur langfristigen Pensionssicherung“ vorgesessen war, kommt zum selben Schluss wie rote Politiker vor ihm: Das Abschmelzen der Pensionserhöhung sei „unsachlich“, so Müller im Gutachten, das auch der „Presse“ vorliegt. Darin schreibt Müller: „Es besteht zwischen dem Ausmaß des Wertverlusts und der Dauer des Pensionsbezugs im ersten Jahr kein wie immer gearteter sachlicher Zusammenhang.“



Ein weiterer „Aspekt der Unsachlichkeit“ sei der Umstand, dass vor allem Frauen betroffen sind: Ihre regulären Pensionsantritte fallen wegen der Erhöhung ihres gesetzlichen Pensionsantrittsalters auf 65 Jahre mit halbjährlichen Erhöhungsschritten um sechs Monate nämlich von 2024 bis 2033 ins zweite Halbjahr. (kk)