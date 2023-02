Putin: „Der Westen will Russland zerstören“

Der Kremlchef spricht erneut von einer „Aggression“ der Nato: Sie wolle Russland eine „strategische Niederlage“ zufügen. Die ukrainische Führung beharrt auf der Rückgewinnung der Krim.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat den USA und den europäischen Nato-Staaten erneut schwere Vorwürfe gemacht: Der Westen wolle Russland liquidieren und zerstören, sagte Putin am Sonntag dem staatlichen Fernsehsender Rossija 1. „Sie haben ein Ziel: die ehemalige Sowjetunion und ihren wesentlichen Teil – die Russische Föderation – aufzulösen.“ Wegen dieser „Aggression“ des Westens habe Russland auch keine andere Wahl, als die Atomwaffen-Fähigkeit des westlichen Militärbündnisses in die Kalkulationen einzubeziehen, behauptete Putin. „Unter den heutigen Bedingungen, da alle führenden Nato-Staaten ihr Hauptziel erklärt haben, uns eine strategische Niederlage zuzufügen, damit unser Volk leidet, wie sie sagen, wie können wir unter diesen Bedingungen ihre nuklearen Fähigkeiten ignorieren?“



An der Front im Osten der Ukraine tobten derweil – ein Jahr nach Beginn der russischen Großoffensive – schwere Kämpfe. Nach ukrainischen Angaben sind die jüngsten Operationen der russischen Streitkräfte in der Nähe von Jahidne in den vergangenen Tagen erfolglos geblieben. Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte widersprach damit am Sonntag der russischen Söldnertruppe Wagner, die die Einnahme des Dorfes nahe Bachmut im Osten der Ukraine für sich reklamiert hatte. Die russischen Truppen konzentrierten ihre Offensive weiter auf die gesamte Frontlinie bei der Stadt Bachmut, hieß es.

Gegenoffensive im Frühling?

Der Vizechef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Wadym Skibizkyj, rechnet mit einer Gegenoffensive der ukrainischen Armee gegen die russischen Besatzer in diesem Frühling. „Ich denke, im Frühjahr sind wir bereit für eine Gegenoffensive“, sagte Skibizkyj den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der genaue Zeitpunkt der Offensive hänge aber von mehreren Faktoren ab – etwa von der Lieferung westlicher Waffen, die für Kiew sehr wichtig seien.

Skibizkyj betonte, dass das Ziel der Ukraine die Befreiung ihres gesamten Staatsgebiets sei – inklusive der bereits 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim. „Wir hören erst dann auf, wenn wir unser Land in den Grenzen von 1991 zurückhaben. Das ist unsere Botschaft an Russland und an die internationale Gemeinschaft.“



Diesen Anspruch seines Landes bekräftigte am Sonntag auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij: „Das ist unser Land. Das sind unsere Menschen. Das ist unsere Geschichte“, sagte der 45-Jährige laut einer am Sonntag verbreiteten Mitteilung. Mit der Rückholung der Krim werde in die Ukraine „auch der Frieden“ einkehren. „Wir werden die ukrainische Flagge in jede Ecke der Ukraine zurückbringen.“



Auch die US-Regierung hat erneut deutlich gemacht, die Einverleibung der ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim durch Moskau niemals anzuerkennen. „Vor neun Jahren ist Russland in die Ukraine eingedrungen und hat die Krim besetzt – ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht und gegen die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine“, erklärte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, am Sonntag.

((APA/dpa/Reuters))